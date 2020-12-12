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«Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны?»

12.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны?»

  • 12.12.2020, 9:41
  • 1,442
«Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны?»
Фото: tut.by

Победа будет для всех.

Что я чувствую? Размышления читателя на эту тему опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

— Что я чувствую, видя в окне дома наш флаг, снежинку, елочку, гирлянду или тематическую подсветку?

Что я чувствую, когда в суде тихий человек-секретарь звонит моей жене сообщить, что со мной все хорошо, когда при выходе из ИВС меня встречают, кормят, поят, везут домой?

Что я чувствую, сидя в камере с директорами и айтишниками, ипэшниками и врачами, многодетными мамами и детьми именитых чиновников, рабочими и пенсионерами?

Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны? А что я чувствую внутри этого моря?

Что я чувствую, рисуя с друзьями флаг или мурал, развешивая ленточки?

Что я чувствую, возлагая цветы к мемориалу памяти и глядя на надпись «НЕ ЗАБУДЕМ»?

Что я чувствую, поддерживая родных задержанных у РУВД и ИВС, рассказывая, что мы передали туда все самое необходимое?

Что я чувствую, когда мой текст пересылают в чатах друг другу?

Я чувствую, что я БЕЛОРУС!

Я чувствую, что моя победа не только для меня, она для моих родителей, моих детей и друзей

Она для всех нас...

Маленькими шагами к большой победе!

Жыве Беларусь!

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