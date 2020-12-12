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«Ъ»: Для Лукашенко наступают трудные времена

12.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Ъ»: Для Лукашенко наступают трудные времена

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  • 12.12.2020, 9:32
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«Ъ»: Для Лукашенко наступают трудные времена
Фото: «Белсат»

Протесты продолжаются, а к ним добавилось еще несколько факторов.

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе с иронией пишет о том, что узурпатор Лукашенко снова пытается юлить и «восстановить доверие Москвы», но на самом деле для него наступают куда более трудные времена:

— Судя по всему, главным в выступлении Лукашенко (на саммите Евразийского экономического союза — ред.) было то, что (внимание!) Россия находится на острие атак из-за рубежа.

А он это хорошо ощущает и желает в связи с этим Владимиру Путину терпения, видимо, как главному пострадавшему: «Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам. И, как говорил почетный председатель нашего союза Нурсултан Абишевич, вы, Россия, — стержень нашей интеграции, и, как он говорил, куда от этого деться. Поэтому терпения вам и еще раз терпения».

На неделе произошло важное международное событие – Лукашенко отлучили от Олимпиады.

Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом ввел против него и сына Виктора санкции. Это значит, что лидер не сможет присутствовать на любых мероприятиях, организованных МОК. Более того, приостановлены финансовые выплаты Белорусскому олимпийскому комитету.

В Минске это вызвало крайне резкую и заметно нервную реакцию. Александр Лукашенко метал громы и молнии в адрес олимпийского руководства, называл его бандой и обещал отдать под суд.

Повлиял ли МОК или есть некие глубинные течения, не совсем понятно, однако заметно, что Лукашенко сменил тактику. Вернее сказать, он действует старыми добрыми проверенными методами — говорит о том, что не он цель протестов, а на самом деле Россия и Владимир Путин.

А он форпост, который держит удар, расплачивается за союзника.

То есть ему нужно сказать спасибо, а то и наградить. Несмотря на кажущуюся провинциальную простоту, эти доводы, как правило, находят поддержку или хотя бы понимание. Трудно сказать, как будет сейчас.

Тем не менее заметно, что Лукашенко очень не просто, и он вынужден маневрировать. Оно и понятно: наступает зима, экономика не в лучшей форме, кроме союзника помочь больше некому — другие каналы помощи закрыты. Китай или Ближний Восток не будут вкладываться в заведомо провальный проект. А тут еще и Джо Байден начинает грозить из-за океана. И очередной пакет санкций ЕС на подходе и, главное, протесты все равно продолжаются.

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Теги: Минск
 
 
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Протесты продолжаются, а к ним добавилось еще несколько факторов.
 
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