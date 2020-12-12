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Ученые: собаки и их владельцы имеют общий риск развития диабета. С чем это связано?
Источник материала: Партизан
Собаки могут разделять не только определенные стереотипы поведения своего владельца, но и состояние здоровья.
Например, владельцы четвероногих, чьи питомцы страдают от диабета, также с большей вероятностью могут иметь аналогичную болезнь.
Соответствующее исследование провели ученые из Швеции.
Фото: Pixabay
Как сообщают интернет-ресурсы, был проведен эксперимент. В ходе исследования специалисты сравнили случаи диабета второго типа у 208 980 пар владелец-собака и 123 566 пар хозяин-кошка,
Оказалось, наличие пса с диабетом связано с повышенным риска этого состояния на 38 процентов у самого владельца домашнего питомца.
Также у животного повышается риск заболеть, если хозяину поставлен аналогичный диагноз.
Это связано с одинаковым образом жизни и привычками в питании.
К слову, подобной связи между кошками и их хозяевами обнаружено не было.
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Собаки могут разделять не только определенные стереотипы поведения своего владельца, но и состояние здоровья.
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