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Несвижский завод хотел быть похожим на «Вимм-Билль-Данн». Дали по рукам
Источник материала: Партизан
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при участии представителей антимонопольных ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) направил предложение по устранению нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке кисломолочных напитков.
Ранее ФАС России передала в Комиссию заявление акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (Российская Федерация) о возможных нарушениях общих правил конкуренции обществом с ограниченной ответственностью «Несвижский завод детского питания» (Республика Беларусь).
В заявлении российский производитель указал, что с 2020 года в торговых сетях реализуется кисломолочный напиток под брендом «IMMUNO Lakto», выпускаемый ООО «Несвижский завод детского питания», дизайн упаковки и название которого схожи с производимым АО «Вимм-Билль-Данн» кисломолочным напитком под брендом «Имунеле».
По мнению заявителя, это вводит в заблуждение потребителей относительно производителя товара и может квалифицироваться как признаки недобросовестной конкуренции со стороны белорусской компании.
Компании являются конкурентами на рынке кисломолочных напитков, зарегистрированы на территориях разных государств-членов Союза, что определяет компетенцию наднационального органа ЕАЭС по урегулированию этого спора.
По итогам рассмотрения материалов и рабочих совещаний антимонопольным блоком Комиссии участникам спора — производителям кисломолочных напитков «IMMUNO Lakto» и «Имунеле» предложено в установленные сроки провести редизайн упаковок продукции и уведомить об этом ЕЭК.
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Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при участии представителей антимонопольных ведомств стран Евразийского...
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