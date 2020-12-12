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Билет в один конец. В Беларуси бум на авиаперелеты

12.12.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самые популярные направления у белорусов — Польша, Россия, Украина.

Поисковый сервис авиабилетов Aviasales.by отмечает сегодня взлет запросов на вылеты из Беларуси. 
Решение властей закрыть наземную границу на выезд из страны так коррелирует с динамикой запросов на вылеты: количество поисков билетов в Польшу выросло на 61,5%, в Россию — на 60%, в Украину — на 60%.

В Aviasales.by отмечают, что в отношениях с Польшей ситуация необычная: 95% покупаемых билетов — это путешествия в один конец.



При этом стоимость вылетов в Польшу удвоилась, средняя цена на билет — 205 рублей. Для сравнения: в Россию — 865 рублей, это в четыре раза дороже, чем год назад. Украинский маршрут обходится в 294 рубля, здесь средний чек остался на прошлогоднем уровне.
 
 
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Самые популярные направления у белорусов — Польша, Россия, Украина.
 
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