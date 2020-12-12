Рекордсмен по отсидкам: родителей Яна Солоновича вызывали в БГУИР написать заявление на отчисление













TUT.BY , что до сих пор не получила от сына ни одного письма. Ян уже больше месяца находится в ЦИП на Окрестина. Мама молодого человека, Ольга Солонович рассказала, что до сих пор не получила от сына ни одного письма.





На этой неделе её с мужем приглашали в университет — предложили написать за сына заявление на отчисление по своему желанию. Но родители отказались. Чтобы сын не отставал по учебе, в четверг мама положила ему пять книг — словари, учебники по английскому и программированию.





Напомним, что Яна Солоновича задержали 1 ноября на мирном уличном шествии и отвезли в РУВД Партизанского района. По словам матери, там его допрашивали, оказывали давление, в результате чего он признался в 15 эпизодах участия в мирных собраниях за август, сентябрь и октябрь 2020 года.





Ранее мама Яна Солоновича рассказывала «Нашай нiве», что сын проходил практику в качестве инженера в Научно-техническом центре КГБ. После задержания его привезли в КГБ, где он написал заявление об увольнении. «Наша нiва» предполагает, что работа в комитете могла стать причиной столь жёсткого наказания.





Правозащитники признали Яна Солоновича политзаключённым.