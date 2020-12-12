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Почобут: «Конфликт Лукашенко и архиепископа Кондрусевича вошел в решающую стадию»

12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист – о закулисной схватке.

Почобут: «Конфликт Лукашенко и архиепископа Кондрусевича вошел в решающую стадию»

– Теперь мы на этапе написания заявления об отставке в связи с достижением пенсионного возраста, – пишет Анджей Почобут. – Написание заявления не означает автоматической отставки, архиепископ может еще долго занимать свою должность, а может быть моментально отправлен на пенсию – все в руках Святого Престола.

По мысли властей РБ архиепископ Кондрусевич должен остаться в Польше, а Ватикан как можно быстрее назначить приемника. Власть работает очень активно, лоббируя разрешение конфликта по тому же сценарию, что и у православных. То есть место архиепископа должен занять лояльный к Лукашенко кандидат. 

Интересно, что активное участие в определении, кого из потенциальных кандидатов власть будет поддерживать, принимала чета Эйсмонтов.

Удастся ли Наталье провернуть это «хлопотное дельце»? Не знаю, не уверен. Однако знающие внутренний расклад люди оценивают шансы любительницы «Массандры» на победу в этой закулисной схватке, как очень высокие.

Впрочем, зачем гадать. Ответ узнаем уже скоро.

Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.

Позже Лукашенко не раз высказывался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что тот якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

Накануне архиепископ Кондрусевич озвучил, что уже написал прошение об отставке и должен уйти на пенсию.

 
 
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