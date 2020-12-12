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Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции

12.12.2020 10:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции
Фото с сайта unsplash.com

Переехали в другую страну и несмотря на все преграды добились успеха — это можно сказать о героинях нашего материала. Амбициозные и пробивные девушки поделились историями о том, как создавали бизнес в эмиграции, вопреки стереотипам, языковым барьерам и финансовым трудностям.

Как бухгалтер переехала из Казахстана в Лондон и зарабатывает на новичках в бизнесе

Людмила Бинланд из Казахстана по настоянию родителей училась на бухгалтера. В этой профессии девушка себя не видела, но решила дать себе шанс и хотя бы попробовать. В 23 года она переехала в Лондон, сменила несколько мест работы, прежде чем смогла устроиться по специальности — стала бухгалтером в благотворительной организации. Проработав в найме 6 лет, Людмила решила, что хочет открыть свое дело — агентство бухгалтерских услуг.

Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции
Людмила Бинланд. Фото из личного архива

«Начала с тщательного составления бизнес-плана на 5 лет. Поставила себе цель — сколько хочу заработать по итогу. Это была заветная сумма в £ 1 миллион за первый год. Муж, оценив мой бизнес-план и амбициозную цель, сразу сказал: „Этого не произойдет“. Я обиделась, что он меня не поддерживает. Но на самом деле он был прав», — рассказала Людмила.

О том, как Людмила построила свое дело на тех, кто открывает бизнес в Великобритании, можно прочесть в материале.

Уехала из Якутии в Корею и стала там гуру онлайн-продаж

Светлана Сон (Song) открыла небольшой магазин одежды во Владивостоке — продавала товары, которые заказывала в Южной Корее. Квартира девушки быстро превратилась в склад, а походы на почту для отправки заказов стали ежедневной рутиной. Светлана старалась совмещать работу и заботу о детях, но понимала, что долго так продолжаться не может. Переломным моментом стал кризис 2014 года — продажи в магазине упали, поэтому девушке пришлось его закрыть.

Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции
Светлана Сон. Фото из личного архива

Муж Светланы, кореец по происхождению, предложил переехать в Корею. В другой стране Светлана решила начать с нуля: завела аккаунт в Instagram и открыла небольшой интернет-магазин. Сначала торговала только одеждой и обувью, а потом открыла для себя огромный растущий рынок корейской косметики.

Девушка стала собирать собственные бьюти-боксы, подходящие для разных типов кожи. А затем начала собирать группы для бьюти-туров по Корее.

О том, как она стала успешным блогером и корейской бизнес-леди, Светлана рассказала в материале.

«Переезд стоил мне $ 10 тысяч». Эта девушка уехала в Англию вести бизнес, и вот что ее удивило

Анастасия Криворотова переехала из Беларуси в Великобританию, когда стала партнером ИТ-компании UNL Solutions. На Родине остались ее аутсорсинговая компания и маркетинговое агентство.

Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции
Анастасия Криворотова. Фото из личного архива

Решение о переезде далось девушке непросто: «Для покупки доли в компании я продала все, что только смогла: свою машину, крупные вещи и даже одолжила денег у родителей. Уже через несколько месяцев работы на две страны, между которыми разница во времени 2−3 часа, остро встал вопрос переезда. Времени на раздумья не было, работа кипела, и я не могла долго разрываться между двумя странами и разными задачами.

Было очень страшно. Не только переезжать в другую страну с маленьким ребенком, приспосабливаться к чужой культуре и не иметь никаких гарантий успеха, но и оставлять в Беларуси бизнес, который только встал на ноги, без моего личного присутствия.

Но откладывать принятие решения было нельзя, так как страдала работа и в Беларуси, и в Англии. В середине 2018 года я переехала. Это стоило мне около $ 10 тысяч, учитывая визу, страховку и аренду жилья».

Оправдались ли ожидания и опасения Анастасии, читайте в материале по ссылке.

«Меня вдохновил бомж». Как у польки возникла идея, в которую вложились Amazon и Lego

Моника Вьела из польского города Лодзь бросила университет, не окончив первый курс, и пошла работать торговым представителем. Сменила несколько мест работы в крупных компаниях, но вскоре поняла, что рабочие задачи стали для нее неинтересными. Мама девушки настаивала, чтобы она попробовала поехать в США, где, по ее мнению, было больше возможностей для успешной карьеры. Моника сомневалась и подавала документы на визу с тайной надеждой, что ей откажут. Но ей дали визу сразу на 10 лет.

Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции
Моника Вьела. Фото из личного архива

Девушка прилетела в Чикаго. Сначала подрабатывала няней, затем продавцом мяса в магазине поляка-эмигранта. Но с первого дня работы девушка знала, что не задержится здесь надолго.

Моника стала находить недорогую, но стильную обувь и продавать ее через Интернет девушкам в Польше. Несколько лет она развивала бизнес и копила деньги, а затем открыла интернет-магазин в Чикаго. Но Монике хотелось большего — ей было важно, чтобы у бизнеса была своя особенная «фишка», которая превратит ее дело в нечто большее, чем коммерческий проект.

Однажды Моника встретила бездомного с плакатом «Мне нужна обувь». Девушка тут же поняла, какой именно будет особенность ее проекта. Моника назвала его Give Back Box. Суть идеи в том, чтобы в коробки с обувью вкладывать записку с благодарностью за покупку и предложением сложить в коробку старые, ненужные вещи и отправить тем, кто в этих вещах нуждается.

Идея Моники оказалась востребованной, люди стали отправлять свои вещи нуждающимся. Тогда девушка решила, что ее идея может быть интересна крупным компаниям, и пошла в Amazon.

О том, как превратить в бизнес желание людей совершать добрые дела, читайте по ссылке.

Как белоруска зарабатывает на организации родов в Бразилии

Ольга Алвес родилась в военном городке под Столбцами, но с детства грезила о жарких экзотических странах. Она решила стать переводчиком, изучила английский и португальский языки и стала консультировать и помогать иностранцам в Беларуси и России. Однажды в аэропорту она познакомилась с бразильцем, который впоследствии стал ее мужем. Вместе с ним Ольга переехала во Флорианополис (Бразилия).

Там девушка узнала, что многие женщины-иностранки стремятся родить ребенка в Бразилии. Это давало малышу возможность получить гражданство этой страны и рассчитывать на многие преференции в будущем, например, возможность посещения без визы более 150 стран мира.

Уехали за границу и начали все с нуля - 5 женских историй о бизнесе в эмиграции
Ольга Алвес. Фото из личного архива

Ольга стала помогать русскоязычным мамам перед родами: переводить для них важную информацию на консультациях с врачами и при оформлении документов. Девушка основала центр сопровождения родов, и за три года работы к ней обратились более 100 пар.

О том, почему мамы готовы платить посредникам в  организации родов, читайте в материале по ссылке.

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Переехали в другую страну и несмотря на все преграды добились успеха - это можно сказать о героинях нашего материала. Амбициозные и пробивные девушки поделились...
 
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