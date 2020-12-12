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"Правда тела". Осенне-зимний "жор"

12.12.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Осенне-зимний "жор"

Как возникает зимний "жор" с точки зрения психологии и физиологии? Почему те, кто до этого похудел и нормализовал свое питание - рискуют набрать даже больше, чем человек в стабильном весе? И стоит ли начинать худеть в декабре 2020-го (и так нелегкого)? Обсуждаем и горячо спорим с врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной. 

© Photo : пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
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01:53 Почему в ноябре и декабре просыпается "жор"

02:41 Эмоциогенное заедание - когда мы утешаемся и развлекаемся едой

05:10 Физиологическая основа "жора" в холода

07:40 Как на нас влияет гормон голода - грелин

11:03 Работа лептина (гормона насыщения) и что такое лептинорезистентность

15:15 "Я нахожусь в эпицентре зажора": рассказ Ильи

16:40 "Нам нужно дожить этот год и сохранить психологическое здоровье" (аргументы Ильи в защиту того, чтобы не сдерживать "жор")

21:00 Почему Илья не встает на весы. Говорим о пищевой аддикции и о том, можно ли вовремя остановиться

25:25 "Я остановила себя, заказав две юбки-карандаш 40-го размера"

26:10 "Бывает - пищевая аддикция как запой, а бывает - девочка съедает в день на 2 банана больше". Что с этим делать?

27:25 "Если вы весь год не занимались нормализацией веса, то декабрь 2020 - не лучшее время, чтобы начинать"

28:00 Почему важно заранее планировать, как начать менять свое тело

31:20 Стоит ли начинать худеть в декабре (мнение диетолога)

34:40 "Лучший способ справляться с тревогой - это заниматься собой"

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