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В Бресте власти предложили безработному участнику протестов «помочь с трудоустройством»
Источник материала: Tut.by
Брестчанина, которого судили по протестной статье 23.34 вызвали в администрацию Московского района Бреста, чтобы «оказать содействие в трудоустройстве», пишет
«Приглашение» брестчанин получил по почте.
«Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения при администрации Московского района г. Бреста располагает сведениями о том, что в настоящее время вы являетесь безработным гражданином. В целях оказания содействия в трудоустройстве, приглашаем вас посетить заседание комиссии, которое состоится 24 декабря», — говорится в письме.
Письмо датировано 9 декабря.
А 7 декабря, напомним, Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных.
«Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня. Немедленно на местном уровне, прежде всего председателям облисполкомов и Минскому горисполкому, заняться трудоустройством безработных! С органами милиции подключите кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать! Повторяю это, как бы ни звучало это непопулярно. «Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто «протестун» на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления… Еще раз повторяю: заставьте всех работать! Должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — сказал он.
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Ранее мужчина привлекался к ответственности по статье 23.34 КоАП.
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