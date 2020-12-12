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В Бресте власти предложили безработному участнику протестов «помочь с трудоустройством»

12.12.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанина, которого судили по протестной статье 23.34 вызвали в администрацию Московского района Бреста, чтобы «оказать содействие в трудоустройстве», пишет «Брестская газета» со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото использовано в качестве иллюстрации. фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Приглашение» брестчанин получил по почте.

«Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения при администрации Московского района г. Бреста располагает сведениями о том, что в настоящее время вы являетесь безработным гражданином. В целях оказания содействия в трудоустройстве, приглашаем вас посетить заседание комиссии, которое состоится 24 декабря», — говорится в письме.

Письмо датировано 9 декабря.

А 7 декабря, напомним, Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных.

«Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня. Немедленно на местном уровне, прежде всего председателям облисполкомов и Минскому горисполкому, заняться трудоустройством безработных! С органами милиции подключите кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать! Повторяю это, как бы ни звучало это непопулярно. «Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто «протестун» на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления… Еще раз повторяю: заставьте всех работать! Должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — сказал он.


Фото: «Весна»

 
Теги: Брест
 
 
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