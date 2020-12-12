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Из-за гололеда вчера за день в Могилеве произошло 90 аварий - в основном, во дворах
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вчера, 11 декабря, из-за гололедицы за день произошло 90 аварий,
Аварии произошли, в основном, во дворах многоэтажек, отмечает ГАИ. И просит по возможности не ездить на машине, а если и передвигаться, то крайне осторожно. Пешеходов также просят быть очень внимательными, особенно при пересечении проезжей части.
О том, что в страну идет гололед, а на дороги — гололедица, синоптики
Некоторые белорусы даже успели
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ГАИ просит не ездить пока на машине.
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