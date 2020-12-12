Из-за гололеда вчера за день в Могилеве произошло 90 аварий - в основном, во дворах

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вчера, 11 декабря, из-за гололедицы за день произошло 90 аварий, сообщает ГАИ области. В них пострадали только машины.



Фото с сайта Ivbg.ru

Аварии произошли, в основном, во дворах многоэтажек, отмечает ГАИ. И просит по возможности не ездить на машине, а если и передвигаться, то крайне осторожно. Пешеходов также просят быть очень внимательными, особенно при пересечении проезжей части.

О том, что в страну идет гололед, а на дороги — гололедица, синоптики предупреждали уже вчера вечером. Утром 11 декабря дороги и тротуары в городах республики оказались покрытыми коркой льда.

Некоторые белорусы даже успели покататься на коньках по тротуарам . Другим не повезло: с гололедными травмами к врачам в Могилевской области обратились 10 человек . Из них один госпитализирован.