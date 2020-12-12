«Отца будут судить посмертно». Как идут проверки по делам погибших во время протестов (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня ровно месяц со дня смерти Романа Бондаренко во дворе Перемен. Больше четырех месяцев прошло с момента гибели Александра Тарайковского и гомельчанина Александра Вихора. Чуть меньше четырех месяцев — со дня смерти брестчанина Геннадия Шутова. В данный момент информации об уголовном деле хотя бы по одной из этих смертей нет. Onliner узнал, как идут проверки и что говорят силовики родным и близким погибших.

Роман Бондаренко. «Проверка продолжается»

11 ноября на площади Перемен случилось ЧП. Во двор, украшенный бело-красно-белыми ленточками, приехали, как потом отметили в МВД, «неравнодушные граждане», чтобы «навести порядок». 31-летний Роман Бондаренко написал в чате «Я выхожу», вышел во двор и спросил у приехавших мужчин, что происходит.

— Среди всех, кто приехал в наш двор, выделялся один мужчина в черной одежде — он был очень агрессивно настроен. В какой-то момент он ни с того ни с сего пошел на Романа и сильно толкнул его. Роман по инерции отошел на несколько шагов назад. Я буквально на секунду отвернулась, а когда снова посмотрела в сторону соседа, он уже лежал на земле.

При этом, судя по тому, как его уложили и прижали к земле, действовали профессионально. То есть это не просто неравнодушные люди приехали к нам во двор срезать ленты. Они пытались скрутить еще одного соседа, но не удалось.





Позже из многочисленных видео стало понятно, что «неравнодушные граждане» затащили Романа в серый микроавтобус. А дальше уже из Центрального РУВД его с тяжелыми травмами и без сознания доставили в столичную больницу скорой медицинской помощи.

— Врачи нас предупредили, что есть буквально один шанс из тысячи. Брату сделали трепанацию черепа. Как нам объяснили, у него образовалась большая гематома в той части мозга, которая отвечает за жизненно важные функции. Гематома очень давила на мозг, и потому решено было провести такую операцию, — рассказывала Onliner сестра Романа Ольга. — В последующем надо будет провести еще несколько операций. Но, понимаете, ситуация такая: делать что-то надо и ничего делать нельзя, так как он в тяжелом состоянии и любое вмешательство может спровоцировать летальный исход.

На следующий день Романа не стало. Эта новость повергла многих в шок. К площади Перемен пришли тысячи людей с цветами и свечами, чтобы проститься с Романом.





Вскоре Следственный комитет прокомментировал случившееся, заявив, что Роман Бондаренко был с признаками алкогольного опьянения. Затем в сети появились медицинские документы, в которых было указано, что в крови молодого человека обнаружено 0 промилле алкоголя. Два не связанных между собой источника подтвердили Onliner подлинность этих документов. Позже родные Романа также показали документы, в которых был аналогичный результат исследования крови. О случившемся высказался и Александр Лукашенко. Он поручил Генеральной прокуратуре заняться этим делом. Спустя некоторое время заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско заявил, что алкоголь был найден в моче и «других жидкостях» Романа, а вот в крови у молодого человека алкоголя, скорее всего, действительно не было.





Генеральная прокуратура и Следственный комитет все еще проводят проверку по факту смерти Романа.

— Следствие продолжает разбираться во всех обстоятельствах произошедшего, — рассказали Onliner в УСК по Минску.

Как мы выяснили, по состоянию на 11 декабря уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко не возбуждено. Напомним, для проверки у Следственного комитета есть три месяца. Кроме этого есть возможность приостановки проверки еще на три месяца.

При этом за разглашение медицинской тайны уголовное дело возбуждено в отношении врача БСМП Артема Сорокина и журналистки Tut.by Катерины Борисевич. В данный момент они находятся под стражей.

Геннадий Шутов. «Будут судить посмертно»

Брестчанин Геннадий Шутов пропал в Бресте 11 августа. Семья искала его два дня, никакой информации о местонахождении мужчины не было. Ни правоохранители, ни медики в первые дни родственникам ничего не сообщили.

Позже стало известно, что 11 августа Геннадия отвезли в Брестскую областную больницу, а затем отправили в военный госпиталь в Минск. У мужчины было огнестрельное ранение головы и очень тяжелые повреждения мозга.





— Отцу стреляли в голову со спины. Это был боевой патрон, а не резиновая пуля. Кто стрелял, я не знаю, — объясняла дочь погибшего Анастасия. — Вместе с ним был его друг Александр. Его задержали. Якобы за то, что они с отцом каким-то предметом били сотрудника милиции...

В Минске Геннадию сделали вторую операцию. По словам девушки, отец был в стабильно тяжелом состоянии: его подключили к аппарату ИВЛ в коме 4-й степени.

19 августа, спустя 8 дней после случившегося, мужчина умер. Семья обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, но 3 сентября им пришел отказ.





«Заявления приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного 12.08.2020 по ст. 363 ч. 2 УК („Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок“. — Прим. Onliner), одним из направлений расследования которого является установление обстоятельств травмирования и последующей смерти Шутова Г. В. Правовая оценка действиям лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову Г. В., будет дана в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 139 УК не имеется», — говорится в ответе Следственного комитета.

— Я даже не знаю, на что они ссылаются. Как может быть убийство не основанием? Выстрелили в голову, но это почему-то не основание для возбуждения уголовного дела, — удивляется Анастасия.





Сейчас девушка находится под подпиской о неразглашении. Говорить об обстоятельствах и деталях случившегося она не может. По словам Анастасии, в ближайшее время Александра и ее отца будут судить.

— Мы не писали отказ от возбуждения уголовного дела, — объясняет девушка. — Если бы мы написали отказ, то уголовное дело закрыли бы в связи со смертью отца. А так расследование прошло, суд будет в следующем году. Он вынесет какое-то решение. После суда мы будем смотреть, обвинят отца в чем-либо или нет, правильно было применено оружие или нет. А дальше будем решать, что делать. Почему мы решили все-таки не отказываться от уголовного дела? Если дело закроется, то отец посмертно фактически будет обвинен в нападении на сотрудников милиции. А я уверена в том, что он не виноват.

Александр Тарайковский. «Проверка приостановлена»

10 августа Александр Тарайковский, как и другие минчане, пошел на митинг к станции метро «Пушкинская». Последний раз на связь со своей гражданской женой Еленой он выходил в 22 часа. После этого родственники ничего о нем не слышали. Вскоре в интернете появилось видео с площади, на котором мужчина резко падает на землю. На нем Елена рассмотрела своего мужа, а через двое суток опознала его в морге.

По словам женщины, ее муж никогда не стал бы использовать самодельную гранату. К тому же Елена утверждает, что на теле Александра была только одна рана — в районе груди.

Затем Следственный комитет начал проверку по факту смерти во время протестов в Минске, но через несколько месяцев адвокат отца погибшего Альвина Мингазова получила уведомление о приостановке следственных действий.

— Там есть несколько оснований, по которым можно приостановить проверку, — рассказывала Альвина. — Это неполучение ответа на международный запрос, неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности. Что конкретно послужило причиной приостановления, не указано, поэтому я буду обращаться и выяснять. Предельный срок приостановления по закону может быть не более трех месяцев.

Накануне адвокат сообщила журналисту Onliner, что никаких новостей о проверке нет до сих пор.

— Мы ждали окончания проверки три месяца, но из Следственного комитета нам пришел ответ: ее приостановили по разным основаниям, в том числе из-за неполучения экспертизы, — пояснила Альвина. — Я просила хотя бы посмотреть на заключение экспертов или постановление о проведении экспертизы, чтобы узнать, что назначено исходя из анализа видеоматериалов. Мне ответили, что проверка приостановлена, и потому они не имеют права ничего делать.





Жена Александра подтвердила нам слова адвоката: об изменениях в ходе проверки она ничего не знает.

— Ничего не слышно после того, как мы подали в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела. Знаем лишь то, что проверка приостановлена. Личные вещи нам тоже не отдали: сказали, что проводят экспертизу, — отметила Елена. — Что касается моего морального состояния... Сложно сказать, что я смирилась. Не знаю, как все это описать. Вроде живу, но все кажется таким бессмысленным... Конечно, чувствую поддержку, много пишут незнакомые люди, помогают. Отвлекают дети и работа, но я не могу передать словами, что у меня в душе. Какая-то пустота... Но надо же идти до конца, поэтому я держусь.

Александр Вихор. «Проверка приостановлена»

Александр был задержан 9 августа во время протестной акции в Гомеле. Что происходило после этого, его родные пытаются выяснить до сих пор. Парень умер в ночь на 12 августа.

Проверку по факту гибели гомельчанина продлевали трижды. В результате, говорят родные, через три месяца вообще приостановили — до получения результатов экспертизы.

— Стойте, так есть же экспертиза... — семье недавно разрешили посмотреть толстую стопку документов.

— Сказали, будут делать новую, — говорит Светлана Григорьевна, мать Александра. — Нам на протяжении трех месяцев трижды продлевали проверку — в связи с тем, что «не готовы результаты судмедэкспертизы». Когда они наконец пришли, нас ознакомили. Ну как ознакомили... Там все очень подробно, тщательно изложено, больше 50 листов. Но нам не разрешили копировать или фотографировать — два дня сидели в Следственном комитете, переписывали от руки. Некоторых листов там не хватает. Следователь сказал, что это «немедицинские сведения», которые нам покажут после окончания проверки. Написано, что смерть наступила из-за «острой сердечной недостаточности, осложненной сопутствующими заболеваниями».





Что за «сопутствующие заболевания»? В семье вспоминают, что в июне, накануне всех этих событий, Александр проходил обследование по линии военкомата после 3-летней отсрочки от призыва (тогда ее дали как раз из-за врожденных проблем с сердцем). По словам родных, еще в 2017-м у него выявили артериальную гипертензию 2-й степени, другие сердечные болезни. Уточняют, что это не отражалось на его состоянии, он вел обычную полноценную жизнь.

В этом году обследовали долго и тщательно.

— По сути, тот диагноз почти повторился, — говорят в семье. — Но, конечно, и речи не шло о том, что Саша в опасности, надо экстренно лечиться, пить какие-то препараты. Позже мы консультировались — такие болезни есть у многих, люди прекрасно и долго живут. Это точно не то, что могло стать причиной смерти здорового 25-летнего пацана.

12 августа Следственный комитет описывал произошедшее так: задержан, получил 10 суток, направлен к месту отбывания наказания, резко ухудшилось самочувствие, доставлен в медучреждение, умер.



Задержание Александра Вихора

Родные рассказывают, что удалось восстановить:

— Его привезли почему-то в психдиспансер. Как нам объяснили, у него была несвязная речь, что-то мерещилось. Там врач сразу сказал, что это не к нему, человеку срочно нужна помощь. Зафиксировано: вызов скорой поступил оттуда в 1:25, приехала она в 1:39. Фельдшер потом написал, что к его приезду мужчина лежал на полу приемного отделения, «жалоб не предъявлял», потому что находился в коме. Когда доставили в реанимацию, он уже был в состоянии клинической смерти. И фельдшер, и реаниматолог указывали закрытую ЧМТ под вопросом...

Было еще одно описание. Ранее мы пообщались с человеком, который говорил, что лежал с Александром в одном спортзале, ехал в одном «стакане» автозака, дышал одним перцовым спреем. Вот фрагмент его рассказа:

— ...После суда я оказался в РОВД Железнодорожного района. Вот там вечером 10 августа я и увидел впервые Александра, как теперь понимаю. Мы все вместе сидели в зале. К тому моменту у Саши уже были какие-то проблемы. Выглядел-то он обычно, но не совсем адекватно себя вел. Мог встать, произносил странные какие-то фразы, было похоже, что у него начинаются галлюцинации.

Позже омоновцы начали привозить других задержанных. Нас положили лицом в пол, чтобы мы не видели, что они с ними делают. Эту новую партию начали сильно бить — судя по звукам, ногами и дубинками. Саша лежал недалеко от меня. Он, похоже, пытался встать или как-то обратил на себя внимание — я услышал звуки ударов, наверное, палкой, но это продолжалось недолго. Вступился какой-то лейтенант из РОВД, сказал омоновцу, что парень не в себе. Развернул лицом к стенке, чтобы он не раздражал никого, что-то ему говорил.

Когда подогнали автозаки, чтобы везти нас в СИЗО, я как раз попал с Александром в один отсек. Мы сидели друг напротив друга в 20 сантиметрах. Перед отправкой нам в отсек кто-то еще брызнул из перцового баллончика. Не сказать, что смертельно, но майка у меня вся в соплях была...

Наш собеседник отмечал, что парень очень странно себя вел — бредил, произносил какой-то набор слов...

Один из ключевых результатов экспертизы — в крови не обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, ни психотропов. Но если эти вещества ни при чем, то чем объясняется странное состояние Александра? В первом диагнозе было написано про «психоз неясной этиологии». После прочтения полусотни страниц с результатами экспертизы ясности по этому вопросу не добавилось. У семьи только догадки:

— Может, это вызвано тем, что он попал в такие условия, может — результат физического и психического насилия, реакция на боль. Может, как раз результат ударов по голове. Вообще, Саше было плохо с первого дня, это заметили сотрудники еще в ИВС. Спрашивали его о самочувствии, а когда он сказал, что плохое, рекомендовали умыться. Свидетели говорят, что его колотило, Саша был весь красный, сильно потел. Плохо было и после суда, и в РОВД, но на это не обратили особого внимания. А вдобавок еще и распылили этот газ в «стакан»...

Внятной информации о том, как идет проверка, не появлялось три месяца. А недавно Следственный комитет решил рассказать , что происходит, газете облисполкома «Гомельская правда».

Официальный представитель УСК по Гомельской области, в частности, перечисляет диагнозы 3-летней давности и отмечает: «Александру Вихору назначили лечение медпрепаратами, которые он не принимал, так как со слов родственников состояние здоровья его не беспокоило». За прошедшие годы, констатирует следствие, здоровье молодого человека ухудшилось: в июне 2020-го диагностирована гипертензия уже 1-й степени, а также «врожденные аномалии развития органов и систем».





Отметим, что степени гипертензии идут по нарастанию: 1-я близка к норме, 2-я сложнее (получается, в этой части здоровье улучшилось). И в любом случае это не объясняет, почему Александр умер именно тогда и именно там.

— Экспертиза сводится к выводу: сердце остановилось, человек умер, — говорит Светлана Григорьевна, мама парня. — Нет ответа, что к этому привело. Почему оно остановилось не дома, не на прогулке, не еще где-то — а именно в тех условиях? Да, были болезни, но они не настолько критичны, чтобы умереть в 25 лет.

Следственный комитет формулирует так: «Согласно заключению, смерть Александра Вихора наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся из-за имевшегося у него заболевания, приведшего к нарушению ритма сердца с переходом в фибрилляцию желудочков и последующей остановке сердечной деятельности. Были обнаружены изменения миокарда, которые могли формироваться годами под воздействием множества факторов. На теле умершего были следы от медицинских манипуляций, в том числе переломы нескольких ребер и грудины, которые образовались в результате сдавления грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца во время реанимационных мероприятий. Кроме того, эксперты допускают, что с 11 по 12 августа у Александра Вихора наблюдалось неуточненное психическое расстройство».

Били ли Александра? Со слов его родных, по результатам экспертизы, череп не поврежден, кровоизлияний и гематом на голове нет. Но, умеючи, голову можно отбить и не оставив внешних отметин. На теле же следы есть.

— В экспертизе сказано, что были удары «предметами продолговатой формы», — говорят домашние. — Эти следы видны и на фото...

Описаны также переломы шести ребер и грудины — с уточнением, что эти повреждения в причинно-следственной связи со смертью не состоят. Вообще, такие травмы характерны для непрямого массажа сердца. Но Светлана Григорьевна отмечает странность: сломаны в том числе ребра, расположенные ближе к пояснице.

Как бы то ни было, несмотря на полсотни страниц результатов экспертизы, проверка так и не завершена. Решения о том, возбуждать уголовное дело или нет (читай — присутствуют признаки преступления в смерти Вихора или отсутствуют), нет.

Принято решение о проведении с 16 ноября дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

— Следователь сказал, что хочет уточнить для себя некоторые результаты первой экспертизы, — говорит мама парня. — Предложил и нам сформулировать свои вопросы.

Один из моментов, которые хотят уточнить родные, — не было ли у Александра внутрибрюшного кровотечения. У них есть какие-то догадки на этот счет.

В связи с этим проверка снова приостановлена — до получения результатов дополнительной экспертизы. Либо до неких иных времен.

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