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«Отца будут судить посмертно». Как идут проверки по делам погибших во время протестов (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня ровно месяц со дня смерти Романа Бондаренко во дворе Перемен. Больше четырех месяцев прошло с момента гибели Александра Тарайковского и гомельчанина Александра Вихора. Чуть меньше четырех месяцев — со дня смерти брестчанина Геннадия Шутова. В данный момент информации об уголовном деле хотя бы по одной из этих смертей нет. Onliner узнал, как идут проверки и что говорят силовики родным и близким погибших.
Роман Бондаренко. «Проверка продолжается»
11 ноября на площади Перемен случилось ЧП. Во двор, украшенный бело-красно-белыми ленточками, приехали, как потом отметили в МВД, «неравнодушные граждане», чтобы «навести порядок». 31-летний Роман Бондаренко написал в чате «Я выхожу», вышел во двор и спросил у приехавших мужчин, что происходит.
— Среди всех, кто приехал в наш двор, выделялся один мужчина в черной одежде — он был очень агрессивно настроен. В какой-то момент он ни с того ни с сего пошел на Романа и сильно толкнул его. Роман по инерции отошел на несколько шагов назад. Я буквально на секунду отвернулась, а когда снова посмотрела в сторону соседа, он уже лежал на земле.
При этом, судя по тому, как его уложили и прижали к земле, действовали профессионально. То есть это не просто неравнодушные люди приехали к нам во двор срезать ленты. Они пытались скрутить еще одного соседа, но не удалось.
Позже из многочисленных видео стало понятно, что «неравнодушные граждане» затащили Романа в серый микроавтобус. А дальше уже из Центрального РУВД его с тяжелыми травмами и без сознания доставили в столичную больницу скорой медицинской помощи.
— Врачи нас предупредили, что есть буквально один шанс из тысячи. Брату сделали трепанацию черепа. Как нам объяснили, у него образовалась большая гематома в той части мозга, которая отвечает за жизненно важные функции. Гематома очень давила на мозг, и потому решено было провести такую операцию, — рассказывала Onliner сестра Романа Ольга. — В последующем надо будет провести еще несколько операций. Но, понимаете, ситуация такая: делать что-то надо и ничего делать нельзя, так как он в тяжелом состоянии и любое вмешательство может спровоцировать летальный исход.
На следующий день Романа не стало. Эта новость повергла многих в шок. К площади Перемен пришли тысячи людей с цветами и свечами, чтобы проститься с Романом.
Вскоре Следственный комитет прокомментировал случившееся, заявив, что Роман Бондаренко был с признаками алкогольного опьянения. Затем в сети появились медицинские документы, в которых было указано, что в крови молодого человека обнаружено 0 промилле алкоголя. Два не связанных между собой источника подтвердили Onliner подлинность этих документов. Позже родные Романа также показали документы, в которых был аналогичный результат исследования крови. О случившемся высказался и Александр Лукашенко. Он поручил Генеральной прокуратуре заняться этим делом. Спустя некоторое время заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско заявил, что алкоголь был найден в моче и «других жидкостях» Романа, а вот в крови у молодого человека алкоголя, скорее всего, действительно не было.
Генеральная прокуратура и Следственный комитет все еще проводят проверку по факту смерти Романа.
— Следствие продолжает разбираться во всех обстоятельствах произошедшего, — рассказали Onliner в УСК по Минску.
Как мы выяснили, по состоянию на 11 декабря уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко не возбуждено. Напомним, для проверки у Следственного комитета есть три месяца. Кроме этого есть возможность приостановки проверки еще на три месяца.
При этом за разглашение медицинской тайны уголовное дело возбуждено в отношении врача БСМП Артема Сорокина и журналистки Tut.by Катерины Борисевич. В данный момент они находятся под стражей.
Геннадий Шутов. «Будут судить посмертно»
Брестчанин Геннадий Шутов пропал в Бресте 11 августа. Семья искала его два дня, никакой информации о местонахождении мужчины не было. Ни правоохранители, ни медики в первые дни родственникам ничего не сообщили.
Позже стало известно, что 11 августа Геннадия отвезли в Брестскую областную больницу, а затем отправили в военный госпиталь в Минск. У мужчины было огнестрельное ранение головы и очень тяжелые повреждения мозга.
— Отцу стреляли в голову со спины. Это был боевой патрон, а не резиновая пуля. Кто стрелял, я не знаю, — объясняла дочь погибшего Анастасия. — Вместе с ним был его друг Александр. Его задержали. Якобы за то, что они с отцом каким-то предметом били сотрудника милиции...
В Минске Геннадию сделали вторую операцию. По словам девушки, отец был в стабильно тяжелом состоянии: его подключили к аппарату ИВЛ в коме 4-й степени.
19 августа, спустя 8 дней после случившегося, мужчина умер. Семья обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, но 3 сентября им пришел отказ.
«Заявления приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного 12.08.2020 по ст. 363 ч. 2 УК („Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок“. — Прим. Onliner), одним из направлений расследования которого является установление обстоятельств травмирования и последующей смерти Шутова Г. В. Правовая оценка действиям лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову Г. В., будет дана в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 139 УК не имеется», — говорится в ответе Следственного комитета.
— Я даже не знаю, на что они ссылаются. Как может быть убийство не основанием? Выстрелили в голову, но это почему-то не основание для возбуждения уголовного дела, — удивляется Анастасия.
Сейчас девушка находится под подпиской о неразглашении. Говорить об обстоятельствах и деталях случившегося она не может. По словам Анастасии, в ближайшее время Александра и ее отца будут судить.
— Мы не писали отказ от возбуждения уголовного дела, — объясняет девушка. — Если бы мы написали отказ, то уголовное дело закрыли бы в связи со смертью отца. А так расследование прошло, суд будет в следующем году. Он вынесет какое-то решение. После суда мы будем смотреть, обвинят отца в чем-либо или нет, правильно было применено оружие или нет. А дальше будем решать, что делать. Почему мы решили все-таки не отказываться от уголовного дела? Если дело закроется, то отец посмертно фактически будет обвинен в нападении на сотрудников милиции. А я уверена в том, что он не виноват.
Александр Тарайковский. «Проверка приостановлена»
10 августа Александр Тарайковский, как и другие минчане, пошел на митинг к станции метро «Пушкинская». Последний раз на связь со своей гражданской женой Еленой он выходил в 22 часа. После этого родственники ничего о нем не слышали. Вскоре в интернете появилось видео с площади, на котором мужчина резко падает на землю. На нем Елена рассмотрела своего мужа, а через двое суток опознала его в морге.
По словам женщины, ее муж никогда не стал бы использовать самодельную гранату. К тому же Елена утверждает, что на теле Александра была только одна рана — в районе груди.
Затем Следственный комитет начал проверку по факту смерти во время протестов в Минске, но через несколько месяцев адвокат отца погибшего Альвина Мингазова получила уведомление о приостановке следственных действий.
— Там есть несколько оснований, по которым можно приостановить проверку, — рассказывала Альвина. — Это неполучение ответа на международный запрос, неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности. Что конкретно послужило причиной приостановления, не указано, поэтому я буду обращаться и выяснять. Предельный срок приостановления по закону может быть не более трех месяцев.
Накануне адвокат сообщила журналисту Onliner, что никаких новостей о проверке нет до сих пор.
— Мы ждали окончания проверки три месяца, но из Следственного комитета нам пришел ответ: ее приостановили по разным основаниям, в том числе из-за неполучения экспертизы, — пояснила Альвина. — Я просила хотя бы посмотреть на заключение экспертов или постановление о проведении экспертизы, чтобы узнать, что назначено исходя из анализа видеоматериалов. Мне ответили, что проверка приостановлена, и потому они не имеют права ничего делать.
Жена Александра подтвердила нам слова адвоката: об изменениях в ходе проверки она ничего не знает.
— Ничего не слышно после того, как мы подали в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела. Знаем лишь то, что проверка приостановлена. Личные вещи нам тоже не отдали: сказали, что проводят экспертизу, — отметила Елена. — Что касается моего морального состояния... Сложно сказать, что я смирилась. Не знаю, как все это описать. Вроде живу, но все кажется таким бессмысленным... Конечно, чувствую поддержку, много пишут незнакомые люди, помогают. Отвлекают дети и работа, но я не могу передать словами, что у меня в душе. Какая-то пустота... Но надо же идти до конца, поэтому я держусь.
Александр Вихор. «Проверка приостановлена»
Александр был задержан 9 августа во время протестной акции в Гомеле. Что происходило после этого, его родные пытаются выяснить до сих пор. Парень
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