Автопробег «За единую Беларусь» пройдёт сегодня по новому маршруту

Источник материала: ОНТ

Новый автопробег – и новый маршрут! Девиз «За единую Беларусь» снова объединит сегодня автолюбителей и людей, небезразличных к будущему страны. Из Минска колонна направится в Борисов через Жодино.

Старт в 11 утра, как обычно, в столице. Далее – остановка в центре карьерного машиностроения. Посмотреть на легендарные БелАЗы и посетить цеха сборки автогигантов можно будет в Жодино. Затем ещё одна остановка – автозавод Geely, где все желающие смогут пройти тест-драйв новых машин белорусской сборки. Завершится марафон в Борисове. Принять участие в пробеге может каждый, реквизиты прежние: автомобиль, национальная символика и хорошее настроение.

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