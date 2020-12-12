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Автопробег «За единую Беларусь» пройдёт сегодня по новому маршруту
Источник материала: ОНТ
Новый автопробег – и новый маршрут! Девиз «За единую Беларусь» снова объединит сегодня автолюбителей и людей, небезразличных к будущему страны. Из Минска колонна направится в Борисов через Жодино.
Старт в 11 утра, как обычно, в столице. Далее – остановка в центре карьерного машиностроения. Посмотреть на легендарные БелАЗы и посетить цеха сборки автогигантов можно будет в Жодино. Затем ещё одна остановка – автозавод Geely, где все желающие смогут пройти тест-драйв новых машин белорусской сборки. Завершится марафон в Борисове. Принять участие в пробеге может каждый, реквизиты прежние: автомобиль, национальная символика и хорошее настроение.
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Новый автопробег – и новый маршрут! Девиз «За единую Беларусь» снова объединит сегодня автолюбителей и людей, небезразличных к будущему страны. Из Минска колонна...
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