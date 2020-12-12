Трагедия в Чечерском районе: двое детей провалились под лед — один из них погиб

Трагедия случилась на озере Верхнее в агрогородке Езеры (Чериковский район) накануне поздно вечером. Одногодки провалились под лед.



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Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей местными жителями был спасен 15-летний мальчик. В настоящее время он находится в больнице (у него общее переохлаждение организма).

Второго ребенка спасти не удалось. Его тело обнаружили и извлекли из воды работники МЧС.