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Трагедия в Чечерском районе: двое детей провалились под лед — один из них погиб
Источник материала: Навiны
Трагедия случилась на озере Верхнее в агрогородке Езеры (Чериковский район) накануне поздно вечером. Одногодки провалились под лед.
Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей местными жителями был спасен 15-летний мальчик. В настоящее время он находится в больнице (у него общее переохлаждение организма).
Второго ребенка спасти не удалось. Его тело обнаружили и извлекли из воды работники МЧС.
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Трагедия случилась на озере Верхнее в агрогородке Езеры (Чериковский район) накануне поздно вечером. Одногодки провалились под лед.
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