







Белорусская федерация футбола направила в Дисциплинарный комитет ФИФА запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.





Об этом сообщает Betting Insider.





УЕФА запросил дополнительные объяснения по ситуации. Как стало известно Betting Insider, слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года.





15 августа Шкурин заявил о том, что отказывается играть за сборную при президенте Лукашенко.





На счету Ильи Шкурина один гол в 6 матчах за молодежную сборную Беларуси, за основную команду своей страны нападающий не провел ни одного матча, но вызывался к матчам Лиги наций. В этом сезоне в составе ЦСКА Шкурин провел 8 матчей в РПЛ и Лиге Европы, в которых он забил два мяча.







