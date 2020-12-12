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Выпускные экзамены в белорусских школах могут совместить с ЦТ

12.12.2020 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выпускники в Беларуси в перспективе смогут сдавать школьные и вступительные экзамены одновременно.

Итоговые испытания для школьников и централизованное тестирование в Беларуси могут совместить, об этом в пятницу сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с депутатами парламента, пишет sputnik.by

По его словам, еще одна новация – совмещение ЦТ с элементом внутреннего собеседования или внутреннего экзамена в белорусских вузах.

"Это обсуждаемые темы и мы рассматриваем варианты традиционного централизованного тестирования с совмещением внутреннего экзамена и собеседования. Для этого необходимо будет унифицировать программы, в том числе в той части, какие могут быть заданы вопросы, как будут компоноваться билеты", – сказал Карпенко.

Парламентариям на встрече предложили узнать, как отнесутся к подобным новшествам граждане и указать критические замечания.
По информации руководителя Минобразования реализация данной идеи займет не менее чем полтора-два года.
 
 
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Выпускники в Беларуси в перспективе смогут сдавать школьные и вступительные экзамены одновременно.
 
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