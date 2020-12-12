Лукашенко постоянно обманывал Путина. Зачем тогда Москва ему помогает

Лукашенко много раз обманывал Путина. Но последний все равно поддерживает своего беларусского коллегу. Где ключ к разгадке тайны этих отношений

Несмотря на беспрецедентные по масштабам мирные массовые протесты в Минске и всех городах Беларуси после фальсифицированных президентских выборов, узурпатор Александр Лукашенко, кажется, чувствует себя достаточно уверенно и никуда не собирается уходить. При этом мы знаем, что беларусский режим во многом зависит от российского — и финансово, и политически, и в силовом плане.





На пике кризиса доходило, ведь, до того, что президент РФ Владимир Путин даже пропагандистов своих отправлял в Минск , работать штрейкбрехерами вместо бастующих работников Гостелерадио. Лукашенко, во многом, ведет себя так дерзко, потому что чувствует за спиной поддержку Путина, опирается на него. Без его поддержки, Лукашенко бы совершенно точно не удержался бы до сегодняшнего дня.



