Около 8 тысяч новобранцев принесли военную присягу в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Около восьми тысяч новобранцев армии Беларуси приняли присягу, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

В субботу, 12 декабря, в воинских частях Вооруженных сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги.

"Клятву на верность Родине произнесли около восьми тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве", - сообщили в Минобороны.

В министерстве добавили, что из них около двух с половиной тысяч – в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

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