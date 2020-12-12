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Около 8 тысяч новобранцев принесли военную присягу в Беларуси

12.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Около восьми тысяч новобранцев армии Беларуси приняли присягу, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

В субботу, 12 декабря, в воинских частях Вооруженных сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги.

"Клятву на верность Родине произнесли около восьми тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве", - сообщили в Минобороны.

В министерстве добавили, что из них около двух с половиной тысяч – в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году присяга проводится в присутствии родных и близких новобранцев и со строгим соблюдением мер защиты.
 
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