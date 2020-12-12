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Около 8 тысяч новобранцев принесли военную присягу в Беларуси
12.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Около восьми тысяч новобранцев армии Беларуси приняли присягу, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
В субботу, 12 декабря, в воинских частях Вооруженных сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги.
"Клятву на верность Родине произнесли около восьми тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве", - сообщили в Минобороны.
В министерстве добавили, что из них около двух с половиной тысяч – в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.
(последует)
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В этом году присяга проводится в присутствии родных и близких новобранцев и со строгим соблюдением мер защиты.
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