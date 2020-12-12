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Известная аналитическая компания назвала самых популярных производителей смартфонов

12.12.2020 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала результаты исследования, в котором рассказывается о долях рынка производителей смартфонов в третьем квартале этого года.


Всего за три квартала этого года производители отгрузили 366 миллионов смартфонов. По сравнению с предыдущим периодом прошлого года показатель снизился, но всего на 4%. Впрочем, в сравнении с предшествующим вторым кварталом 2020 года отгрузки выросли на 32%. В общем, рынок восстанавливается быстрее, чем предполагалось.

Лидером оказалась компания Samsung, которой удалось поставить 80,4 миллиона устройств и занять 22% рынка. Это самый высокий показатель у компании за последние три года. В общем, южнокорейский гигант показал улучшение в 3% за последний год и в 48% за последний квартал.

На втором месте с 14% рыночной доли находится компания Huawei. Правда, в исследовании уточняется: речь идет о суммарных поставках Huawei и Honor. На третьей строчке — Xiaomi, которой впервые получилось обогнать Apple и занять 13% рынка. Компания показала рост в 75% за последний квартал.

Apple, соответственно, находится на четвертом месте (11% рынка). В целом, «яблочная» компания ухудшила показатели на 7% за последний год. Это объясняется тем, что запуск iPhone 12 отложили на четвертый квартал года.

Ниже — цены популярных у нас сейчас смартфонов:

 
 
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