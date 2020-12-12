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Под Полоцком рейсовый автобус сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло утром 11 декабря в Полоцком районе: 43-летний мужчина попал под колеса рейсового автобуса,
Рейсовый автобус ехал по трассе Полоцк — Глубокое. На проезжую часть неожиданно вышел пешеход и попал под колеса.
43-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.
11 декабря был гололед, но дорога, судя по фото, посыпана песком. Проводится проверка.
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43-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.
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