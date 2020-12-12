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В белорусских банках заканчивается валюта?

12.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В белорусских банках заканчивается валюта?

  • 12.12.2020, 10:59
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В белорусских банках заканчивается валюта?

Граждане сняли с депозитов более $3 миллиардов.

После выборов, усиливших политический кризис, белорусы особенно активно начали забирать деньги из банков, сообщает «Белсат».

На примере ситуации с валютными депозитами видим, что наибольший отток произошел в августе. Последние месяцы суммы уже не такие большие, но счета до сих пор пустеют.

Эксперт говорит, одна из причин — недоверие белорусов к государственным институтам и Национальному банку.

«Ну а второй мотив, вероятно, связан с ответом людей на политический кризис, с неким экономическим сопротивлением населения», – добавляет старший научный работник Beroc Лев Львовский.

За пять лет белорусы сняли с валютных депозитов более 3 миллиардов долларов. Из них полтора миллиарда, то есть половину от общей суммы - только в этом году.

«Люди не приносят деньги в банк, кредиты не выдаются. Предприятия, которые могут захотеть расширить свое производство в этих условиях, не могут этого сделать, так как не могут привлечь кредиты», - поясняет Лев Львовский.

Наш эксперт добавляет, что отток вкладов продолжится. Рост цен продолжается.

Инфляция на ноябрь составила 6,6%. А Нацбанк планировал удержать инфляцию в этом году в пределах пяти процентов. Для сравнения: в 2019 году инфляция составила 4,7%.

«Причина достаточно высокого уровня инфляции, выше запланированного, - девальвация белорусского рубля. В этом году было два сильных падения. Девальвация белорусского рубля означает рост цен на все импортные товары, импортные комплектующие, импортные энергоносители и так далее. Следовательно, это обязательно отражается на росте общего уровня цен», - говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Эксперт сказал, что чем беднее человек, тем сильнее на него влияет инфляция. Но из-за разницы потребительских корзин каждый по-своему почувствует рост цен.

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Теги: Курсы валют
 
 
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