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Верховный суд США отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов

12.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Верховный суд США отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов

  • 12.12.2020, 10:55
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Верховный суд США отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов

Победа Байдена в колеблющихся штатах не будет оспорена.

Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными.

Об этом сообщает CNN (перевод — liga.net).

Иск поддержали 17 других штатов, президент Дональд Трамп и 126 конгрессменов-республиканцев. Генпрокурор Техаса Уоррен Пакстон утверждал в исковом заявлении, что в четырех колеблющихся штатах, где победил избранный президент Джо Байден, перед выборами в законодательство были внесены неконституционные изменения.

Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах. Только двое из девяти судей готовы были принять иск к рассмотрению, и ни один – из троих, назначенных Трампом.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков определит победителя президентских выборов в США. Результаты утверждены во всех штатах, Байден должен получить 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Трамп – 232.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

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Победа Байдена в колеблющихся штатах не будет оспорена.
 
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