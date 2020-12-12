Источник материала: Хартия'97

«Верим, что наши лучи пробьются к тебе»: белорусы вышли в поддержку Ольги Хижинковой 2 12.12.2020, 10:49

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Акцию провели жители Смолевичей и минского микрорайона Сосны.

Смолевичи и столичный микрорайон Сосны и вышли в поддержку Ольги Хижинковой, сообщает телеграм-канал «Баста!» .





«Мы верим, что наши лучи поддержки пробьются к Тебе в сырую камеру и согреют твоё несломленное сердечко!» - пишут смолевичане.

Напомним, Мисс Беларусь-2008 и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» вчера не вышла на свободу. Точно о том, когда выйдет Ольга, станет известно не ранее понедельника, 14 декабря.

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