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«Верим, что наши лучи пробьются к тебе»: белорусы вышли в поддержку Ольги Хижинковой
Источник материала: Хартия'97
«Верим, что наши лучи пробьются к тебе»: белорусы вышли в поддержку Ольги Хижинковой
Акцию провели жители Смолевичей и минского микрорайона Сосны.
Смолевичи и столичный микрорайон Сосны и вышли в поддержку Ольги Хижинковой, сообщает телеграм-канал
«Мы верим, что наши лучи поддержки пробьются к Тебе в сырую камеру и согреют твоё несломленное сердечко!» - пишут смолевичане.
Напомним, Мисс Беларусь-2008 и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» вчера не вышла на свободу. Точно о том, когда выйдет Ольга, станет известно не ранее понедельника, 14 декабря.
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Акцию провели жители Смолевичей и минского микрорайона Сосны.
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