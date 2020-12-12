СК: гродненец провез сотрудника милиции на капоте и пытался скрыться в Литве

Источник материала: Onliner

Сообщение гродненского СК. Там расследовали уголовное дело о травмировании сотрудника органов внутренних дел. По данным следствия, 25 октября около 18:00 33-летний житель облцентра, управляя автомобилем BMW X5, наехал на сотрудника милиции в форме, который находился при исполнении. Представители ведомства говорят, что водитель имел цель уклониться от разбирательства и скрыться. После совершения преступления мужчина на своем автомобиле попытался покинуть страну. Его задержали в пункте пропуска на границе с Литвой.

Допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК РБ (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности), он находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.