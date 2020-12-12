|
СК: гродненец провез сотрудника милиции на капоте и пытался скрыться в Литве
Источник материала: Onliner
Сообщение гродненского СК. Там
Допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК РБ (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности), он находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение гродненского СК. Там расследовали уголовное дело о травмировании сотрудника органов внутренних дел. По данным следствия, 25 октября около 18:00 33-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)