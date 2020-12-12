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В минском аэропорту у корреспондента «Настоящего времени» изъяли ноутбук «для проверки на экстремизм»
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в районе 22:00 сотрудники пограничной службы Национального аэропорта Минск изъяли у журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича ноутбук для «экспертизы на экстремизм». Самого журналиста некоторое время не выпускали. Об этом Васюкович
Роман возвращался из рабочей командировки в Киев. В районе часа ночи журналист вышел на связь и сообщил «Настоящему времени», что его отпустили, однако без ноутбука, поскольку его изъяли «для проверки на экстремизм».
Напомним, 7 августа журналистов «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Баранюка задержали в гостинице «Минск». Их доставили в РУВД, а тем же вечером выслали из страны. По мнению Ромалийской, силовики пришли к журналистам из-за эфира телеканала о событиях в Минске.
В ГПК на просьбу Onliner прокомментировать задержание журналиста в аэропорту ответили, что детальной информации по случившемуся пока нет.
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В минском аэропорту у корреспондента «Настоящего времени» изъяли ноутбук «для проверки на экстремизм»
Вчера вечером в районе 22:00 сотрудники пограничной службы Национального аэропорта Минск изъяли у журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича ноутбук для...
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