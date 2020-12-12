В минском аэропорту у корреспондента «Настоящего времени» изъяли ноутбук «для проверки на экстремизм»

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в районе 22:00 сотрудники пограничной службы Национального аэропорта Минск изъяли у журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича ноутбук для «экспертизы на экстремизм». Самого журналиста некоторое время не выпускали. Об этом Васюкович рассказал «Медиазоне». Вскоре после этого он перестал отвечать на сообщения.

Роман возвращался из рабочей командировки в Киев. В районе часа ночи журналист вышел на связь и сообщил «Настоящему времени», что его отпустили, однако без ноутбука, поскольку его изъяли «для проверки на экстремизм».

Напомним, 7 августа журналистов «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Баранюка задержали в гостинице «Минск». Их доставили в РУВД, а тем же вечером выслали из страны. По мнению Ромалийской, силовики пришли к журналистам из-за эфира телеканала о событиях в Минске.

В ГПК на просьбу Onliner прокомментировать задержание журналиста в аэропорту ответили, что детальной информации по случившемуся пока нет.