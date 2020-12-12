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После приговора швейцарской белоруске Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Источник материала: UDF
Официальный Минск испортил отношения и со Швейцарией / Иллюстративное фото БЕЛТА
В комментарии отмечается, что лица в «чёрном списке» могут быть ответственными «за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике». Что это за личности? Кроме Александра Лукашенко, это его сын Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.
Швейцария решила включить в постановление о введении санкций эмбарго на вооружения, которые могут использовать для внутренних репрессий. Федеральный совет Швейцарии «реагирует на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и представителей оппозиции в Беларуси». Выражается озабоченность напряжённой ситуацией в нашей стране. Швейцария призывает к диалогу между властями и гражданским обществом.
Случайно или нет, но Швейцария ввела санкции после вынесения в Минске приговора швейцарской белоруске. Наталью Херше за сорванную с омоновца в Минске балаклаву (!) осудили на 2,5 года колонии общего режима.
Осознавали ли в Минске возможную реакцию Швейцарии? Возможно, что нет. Ведь через три дня после приговора Александр Лукашенко поздравлял с избранием на пост швейцарского президента Ги Пармелена.
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Осознавали ли в Минске возможную реакцию Швейцарии?
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