После приговора швейцарской белоруске Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Источник материала: UDF



Официальный Минск испортил отношения и со Швейцарией / Иллюстративное фото БЕЛТА

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