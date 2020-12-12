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После приговора швейцарской белоруске Швейцария ввела санкции против Лукашенко

12.12.2020 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После приговора швейцарской белоруске Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Официальный Минск испортил отношения и со Швейцарией / Иллюстративное фото БЕЛТА
Правительство Швейцарии с 11 декабря ввело санкции против Александра Лукашенко и ещё 14 человек, сообщает ria.ru. Это финансовые санкции, запрет на въезд и транзит. Подчёркивается, что Швейцария присоединяется к санкциям, которые в ноябре ввёл ЕС.

В комментарии отмечается, что лица в «чёрном списке» могут быть ответственными «за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике». Что это за личности? Кроме Александра Лукашенко, это его сын Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.

Швейцария решила включить в постановление о введении санкций эмбарго на вооружения, которые могут использовать для внутренних репрессий. Федеральный совет Швейцарии «реагирует на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и представителей оппозиции в Беларуси». Выражается озабоченность напряжённой ситуацией в нашей стране. Швейцария призывает к диалогу между властями и гражданским обществом.

Случайно или нет, но Швейцария ввела санкции после вынесения в Минске приговора швейцарской белоруске. Наталью Херше за сорванную с омоновца в Минске балаклаву (!) осудили на 2,5 года колонии общего режима.

Осознавали ли в Минске возможную реакцию Швейцарии? Возможно, что нет. Ведь через три дня после приговора Александр Лукашенко поздравлял с избранием на пост швейцарского президента Ги Пармелена.
 
Теги: Минск
 
 
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