В Боснии и Герцеговине нашли обломки исчезнувшего с радаров самолета

Источник материала: ОНТ

В окрестностях села Суботичи (Босния и Герцеговина) обнаружили обломки спортивного самолета, который пропал с радаров 10 декабря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Республики Сербской.

Уточняется, что оба члена экипажа самолета погибли. Воздушное судно перевозило вакцины для животных. 10 декабря самолет исчез с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины.

Фото: Reuters

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