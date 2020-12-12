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В Боснии и Герцеговине нашли обломки исчезнувшего с радаров самолета
Источник материала: ОНТ
В окрестностях села Суботичи (Босния и Герцеговина) обнаружили обломки спортивного самолета, который пропал с радаров 10 декабря. Об этом
Уточняется, что оба члена экипажа самолета погибли. Воздушное судно перевозило вакцины для животных. 10 декабря самолет исчез с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины.
Фото: Reuters
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В окрестностях села Суботичи (Босния и Герцеговина) обнаружили обломки спортивного самолета, который пропал с радаров 10 декабря. Об этом информирует ТАСС со...
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