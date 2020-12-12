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В Боснии и Герцеговине нашли обломки исчезнувшего с радаров самолета

12.12.2020 11:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Боснии и Герцеговине нашли обломки исчезнувшего с радаров самолета

В окрестностях села Суботичи (Босния и Герцеговина) обнаружили обломки спортивного самолета, который пропал с радаров 10 декабря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Республики Сербской.

Уточняется, что оба члена экипажа самолета погибли. Воздушное судно перевозило вакцины для животных. 10 декабря самолет исчез с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины.

Фото: Reuters

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В окрестностях села Суботичи (Босния и Герцеговина) обнаружили обломки спортивного самолета, который пропал с радаров 10 декабря. Об этом информирует ТАСС со...
 
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