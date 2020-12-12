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Прямые линии с населением проходят в исполкомах 12 декабря
Источник материала: ОНТ
Чем ближе Новый год, тем скорее хочется решить наболевшие проблемы. В этом помогут представители власти – они дежурят у телефонов каждую субботу. 12 декабря снова пройдут прямые линии во всех исполкомах страны.
Звонки принимают с 9 утра до полудня. Количество реагентов на тротуарах и скользких местах дорог, работа отопительных систем, а также качество медицинских услуг – наиболее популярные темы для обращений. Все проблемы берут на карандаш и, как правило, решают в течение нескольких недель.
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Чем ближе Новый год, тем скорее хочется решить наболевшие проблемы. В этом помогут представители власти – они дежурят у телефонов каждую субботу. 12 декабря снова...
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