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Кубок Беларуси: кто с кем сыграет в 1/4 финала
Источник материала: Навiны
Состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2020/2021.
В двухматчевых противостояниях весной следующего года встретятся:
Напомним, действующим обладателем трофея является БАТЭ, добившийся
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Состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2020/2021.
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