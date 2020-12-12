В Германии среди мусора нашли картину за 330 тысяч долларов

В аэропорту немецкого Дюссельдорфа полицейские обнаружили в мусорном баке картину стоимостью более 330 тыс. долларов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили сотрудники ведомства в Facebook.





Авторство полотна принадлежит французскому художнику Иву Танги (1900-1955), который получил известность благодаря абстрактным сюрреалистическим пейзажам.





пишет telegraf.by О пропаже картины ее владелец заявил 27 ноября,telegraf.by





«Картина была упакована в плоскую картонную коробку, которую бизнесмен забыл на стойке регистрации в аэропорту. Пропажу он обнаружил только когда садился на рейс в Тель-Авив», — говорится в сообщении полиции.





По прибытии в Израиль мужчина связался с руководством аэропорта и после безуспешных поисков полотна привлек к ним своего племянника из Бельгии, который отправился в Дюссельдорф и написал заявление в местную полицию.





Комиссар полиции, которому было поручено расследование данного дела, связался с клининговой компанией, обслуживающей аэропорт, и присоединился к поискам. Во время осмотров мусорных баков для вторсырья мужчины обнаружили произведение искусства на дне одного из контейнеров.





Кто выкинул полотно в мусор — не известно. Полицейские вернули полотно законному владельцу.





Во Франции апелляционный суд Парижа обязал Министерство культуры страны вернуть наследникам еврейского коллекционера Рене Жимпеля три картины, которые были украдены нацистами во время Второй мировой войны.



