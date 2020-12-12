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У корреспондента "Настоящего времени" изъяли ноутбук в минском аэропорту

12.12.2020 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондент телекомпании "Настоящее время" в Беларуси Раман Васюкович был задержан в минском аэропорту, сообщает "Свабода". Вечером 11 декабря он возвращался из командировки в Киев.


Роман Васюкович 
Корреспондент телекомпании "Настоящее время" в Беларуси Раман Васюкович был задержан в минском аэропорту, сообщает "Свабода". Вечером 11 декабря он возвращался из командировки в Киев.

По словам журналиста, пограничники изъяли у него ноутбук и документы, не объяснив причин своих действий. О задержании стало известно около 22:00 часов. Спустя час Васюковича отпустили, не вернув компьютер.

Роман Васюкович активно освещал массовые акции протеста в Беларуси. В октябре этого года МИД Беларуси отозвал аккредитацию журналистов "Настоящее время", а также журналистов всех других зарубежных СМИ, включая белорусские СМИ
 
 
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Корреспондент телекомпании "Настоящее время" в Беларуси Раман Васюкович был задержан в минском аэропорту, сообщает "Свабода". Вечером 11 декабря он возвращался из...
 
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