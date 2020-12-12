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Минобороны: основная задача армии - подготовка к учению "Запад-2021"
12.12.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БОРИСОВ, 12 дек - Sputnik. В этом году основной задачей армии станет подготовка к совместному с Россией учению "Запад-2021", заявил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент Sputnik.
© Photo : Минобороны Беларуси
По его словам, новое пополнение занимается боевой подготовкой с первого дня. В вооруженных силах с 1 декабря начался учебный год.
"Новый учебный год будет насыщен мероприятиями боевой подготовки", - отметил Потапенко.
Он обратил особое внимание, что "основным направлением станет подготовка к совместному с Россией учению". "Поэтому наша задача подготовить патриота, защитника нашей родины, который будет уверенно изучать вооружение и военную технику", - отметил Потапенко.
Замминистра уточнил, что "в сентябре будущего года состоится учение" Запад - 2021" в соответствии с совместными планами подготовки наших вооруженных сил".
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Новое пополнение белорусской армии примет в сентябре будущего года участие в белорусско-российских совместных военных маневрах.
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