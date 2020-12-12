Источник материала: Sputnik Беларусь

БОРИСОВ, 12 дек - Sputnik. В этом году основной задачей армии станет подготовка к совместному с Россией учению "Запад-2021", заявил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, новое пополнение занимается боевой подготовкой с первого дня. В вооруженных силах с 1 декабря начался учебный год.

"Новый учебный год будет насыщен мероприятиями боевой подготовки", - отметил Потапенко.

Он обратил особое внимание, что "основным направлением станет подготовка к совместному с Россией учению". "Поэтому наша задача подготовить патриота, защитника нашей родины, который будет уверенно изучать вооружение и военную технику", - отметил Потапенко.

Замминистра уточнил, что "в сентябре будущего года состоится учение" Запад - 2021" в соответствии с совместными планами подготовки наших вооруженных сил".