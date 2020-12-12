ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны: основная задача армии - подготовка к учению "Запад-2021"

12.12.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

БОРИСОВ, 12 дек - Sputnik. В этом году основной задачей армии станет подготовка к совместному с Россией учению "Запад-2021", заявил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, передает корреспондент Sputnik.

© Photo : Минобороны Беларуси
Около 8 тысяч новобранцев принесли военную присягу в Беларуси

По его словам, новое пополнение занимается боевой подготовкой с первого дня. В вооруженных силах с 1 декабря начался учебный год.

"Новый учебный год будет насыщен мероприятиями боевой подготовки", - отметил Потапенко.

Он обратил особое внимание, что "основным направлением станет подготовка к совместному с Россией учению". "Поэтому наша задача подготовить патриота, защитника нашей родины, который будет уверенно изучать вооружение и военную технику", - отметил Потапенко.

Замминистра уточнил, что "в сентябре будущего года состоится учение" Запад - 2021" в соответствии с совместными планами подготовки наших вооруженных сил".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое пополнение белорусской армии примет в сентябре будущего года участие в белорусско-российских совместных военных маневрах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии среди мусора нашли картину за 330 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика