Большое расследование. Месяц после гибели Романа Бондаренко

Источник материала: Салiдарнасць

Портал TUT.BY попытался проанализировать все, что удалось собрать за это время: фото и видео, свидетельства очевидцев, а также некоторые выводы специалистов. Что известно за это время?





Вечером 12 ноября в реанимации БСМП в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко . За сутки до того неизвестные люди приехали на «Площадь перемен» срезать ленты, завязался спор с местными жителями — в итоге Романа скрутили и уволокли в микроавтобус. Кто и куда его увез, что происходило с ним после «площади» — до сих пор неизвестно. Но в больнице у него диагностировали такие травмы, что шансов на выживание почти не было, говорили врачи.

До сих пор по факту смерти Романа Бондаренко не заведено уголовное дело, идет лишь проверка.

Важной зацепкой в деле о гибели Романа Бондаренко стала опубликованная в Сети запись телефонных разговоров , где двое мужчин обсуждают происшествие — судя по всему, на «Площади перемен» 11 ноября. Официально за все это время достоверность записи не была ни подтверждена, ни опровергнута.

Еще 18 ноября источник, опубликовавший аудиозапись (это запрещенный в Беларуси Telegram-канал), заявил: беседу вели известный спортивный функционер Дмитрий Басков и титулованный боец Дмитрий Шакута. Версия об их присутствии на «Площади перемен» во время происшествия была высказана и обоснована в СМИ ранее.

Читатели сами могли сравнить голоса мужчин на записи с голосами Баскова и Шакуты, но достоверно утверждать об их принадлежности было сложно. Тем более сами Басков и Шакута хранили молчание — и по поводу версий об их присутствии на площади Перемен, и по поводу записи телефонных разговоров.

Поскольку в опубликованных аудио прозвучали важные детали, которые могут иметь значение для понимания случившегося, мы заказали фоноскопическое исследование. Это исследование аудиозаписей, которое помогает установить дословное содержание речи, а также идентифицировать говорящего по голосу и речи (если есть образцы речи конкретного человека для сравнения), проверить запись на признаки монтажа, а также выяснить, является речь спонтанной или постановочной.

Исследование выполнила российский специалист Элла Витальевна Боргоякова (через ООО «ГлавЭксперт», город Москва). Специалист имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования — как в судебном порядке, так и нет.

Мы кратко огласим выводы исследования, оригинал заключения есть в редакции TUT.BY (всего 60 страниц).

На основе изученного специалист пришла к категоричному выводу, что голоса на аудиозаписи принадлежат именно Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову. Признаков монтажа не обнаружено. А в речи собеседников выявлен целый ряд признаков, характерных именно для спонтанной, а не подготовленной заранее речи.

При изучении аудиозаписи специалистом ставились четыре главные вопроса.

Первый вопрос: принадлежат ли голоса мужчин на записи (мы обозначили говорящих как мужчин под номером 1 и под номером 2) Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову? Для сравнения мы предоставили по три образца речи и Шакуты, и Баскова. Это аудио из видео с ними — интервью или комментариев для СМИ.

В результате сравнительного аудитивного, лингвистического и акустического анализа записи разговора двух мужчин с образцами голосов Шакуты и Баскова было выявлено совпадение целого ряда индивидуализирующих признаков речи.

Специалист пришла к выводу, что совокупность выявленных признаков позволяет сделать категорический вывод: на представленной аудиозаписи голос и речь мужчины под номером 1 принадлежит Дмитрию Шакуте, а мужчины под номером 2 — Дмитрию Баскову.

Также специалист обнаружила в речи мужчин на исследуемой записи лингвистические признаки, которые характерны именно для спонтанной, а не подготовленной заранее речи.

Признаков монтажа и нарушения непрерывности записи в пределах чувствительности аппаратуры специалистом обнаружено не было. Такое заключение сделано на основе результатов аудитивного, лингвистического и инструментального анализа.

Отметим, что при расследовании уголовных дел официальные органы могут назначать фоноскопическое исследование, и тогда специалист выступает в статусе эксперта, а его исследование называется экспертизой. Аудиозаписи имеют доказательственное значение в суде; эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.

Кроме того, по желанию граждан изучить аудиозаписи можно во внесудебном порядке. Исполнитель может быть тем же, но в этом случае он выступает в статусе специалиста (это незаинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями). Итог работы называется исследованием. Полученные выводы тоже могут использоваться в суде, но в другом порядке.

Для идентификационного исследования (чтобы выяснить, принадлежат ли голоса на исследуемой записи Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову) нами были предоставлены по три образца для сравнения на каждого.

По Шакуте — его интервью Youtube-каналу News Start Legend Team (2017 год), видео с его участием с личной страницы в Instagram (2020 год) и видео с его заявлением на сайте «СБ. Беларусь Сегодня» (2020 год).

По Баскову — его интервью телеканалу ОНТ (2017 год), интервью Youtube-каналу «Хоккейная варка» (2020 год) и видео с его заявлением на сайте «СБ. Беларусь Сегодня» (2020 год).

Детали разговора указывают на хорошую осведомленность собеседников о событиях

Из контекста разговора можно сделать предположение, что он происходил не позже 20.00 12 ноября (момент, когда стало известно о смерти Романа Бондаренко), то есть в течение суток после происшествия на площади Перемен. Очень возможно — утром 12 ноября, когда деталями происшествия, очевидно, владели не многие.

Предположение о времени диалога следует из того, что мужчины на момент разговора еще не знают, в какой больнице и какое лечение необходимо парню — а главное, еще не знают его имени. Кроме того, слышно, как оба собеседника зевают (один особенно часто).

Ряд деталей указывает на то, что участники диалога владеют информацией о событиях 11 ноября на «Площади перемен». Во-первых, оглашена информация, которая могла быть услышана от самого Романа Бондаренко в тот вечер.

«Никого не вырубали, никого, — видимо, про Бондаренко говорит Шакута на записи. — Все в сознании, за руки, за ноги, он дергался. Занесли в машину, оставили (Боя?) с ним. Он еще нам сказки рассказывал, что он там в 32-ке служил… А в какой роте? Он говорит: „В 3-й роте“. А кто у тебя командиром был? „Ой, не помню“. А кто командиром бригады был? „Ну, это 7 лет назад было, я не помню“. И все. И подъехали, за руки, за ноги, не хотел выходить — передали ОМОНу, б****».

«32-ка», вероятнее всего, — воинская часть 3214, где базируется спецназ Внутренних войск МВД. Там тренером по спецподготовке, как известно, работал (возможно, до сих пор) Дмитрий Шакута. Поэтому он может знать и служащих, и выходцев — чем можно объяснить его интерес к этой теме.

Там же, напомним, служил и сам Роман Бондаренко (был призван в 2014 году) — это было шесть лет назад. Парень был как раз в 3-й роте.

Еще одна подробность, указывающая, что участники беседы знают детали того вечера, — упоминание мобильного телефона.

После рассказа о том, как заносили парня в машину, Шакута произносит: «Ну, а потом, телефон когда отдавали…».

О каком телефоне идет речь? Звучит бессмысленно, пока не обратить внимание на несколько видео от очевидцев. Когда трое неизвестных несли Бондаренко за руки и ноги в машину, на землю падает что-то светящееся. Это очень хорошо видно в темноте — вероятно, светится экран телефона. Следом за неизвестными шел человек, похожий на Шакуту: именно он наклонился, подобрал вещь и продолжил путь. (На видео этот момент — на отметке 1.33).

Еще момент, о котором могли знать, скорее всего, только присутствовавшие на площади: тем вечером неизвестные «гости» пытались скрутить не двоих, а даже троих человек.

Ранее в СМИ озвучивалось, что конфликт на площади Перемен начался со словесной перепалки. Неизвестный «гость» бросился на одного парня, но тому удалось сбежать. А Романа скрутили четверо и унесли в машину.

Но в опубликованном разговоре Шакуты и Баскова, где обсуждалось, кто же именно попал в больницу — они выбирают не из двух, а из трех человек.

Басков спрашивает: «Кто там был? Вот, то есть, их там трое было. Который такой в очках или который такой, с которым Сергей толкался, нет?». Шакута на это отвечает: «Которого „приняли“? Не, не, не — он там с телефоном был, тоже такой же молодой. (…) Тот, с которым Сергей толкался, он убежал же». Басков отвечает: «А, ну, все. Нет, я понял, я ж с ним стоял, я ж с ним разговаривал, ну, когда ругались, гавкались там, я понял кто тогда».

Подытожим, что выходит: 1) «с телефоном был, тоже такой же молодой» — Бондаренко; 2) «такой, с которым Сергей толкался» и «убежал же» — сбежавший парень; 3) «который в очках такой» — человек, о котором не упоминали ранее.

Очевидцы событий 11 ноября в разговоре с TUT.BY подтвердили: был третий человек, о котором ранее не упоминалось в СМИ. По словам наших собеседников, в момент потасовки «гости» зацепили его, а потом «зажали». Но после уговоров местных жителей отпустили — и тот пошел домой. Очевидцы говорят, что так как с этим человеком еще тогда все решилось положительно, то они не придавали особого значения этому факту. Однако знали о нем не многие.

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