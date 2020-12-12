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Швейцария, всегда остававшаяся нейтральной, присоединилась к европейским санкциям

12.12.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Санкции введены в отношении 15 белорусских чиновников, в том числе и в отношении Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Напомним, что на днях белорусский суд приговорил к двум годам лишения свободы гражданку Швейцарии только за то, что она порвала балаклаву ОМОНовца во время ее задержания на мирной акции протеста. И вот итог.

Швейцария всегда оставалась нейтральной к различного рода политическим процессам, но в данном случае уже не могла оставаться в стороне и присоединилась к европейским санкциям.

В санкционном списке помимо Александра Лукашенко и его сына Виктора находятся глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и другие лица.

Если в Швейцарии обнаружатся их счета, то они будут заморожены. Кроме того, Совет Федерации Швейцарии внес и свои поправки, добавив эмбарго на вооружения и товары, которые могут использоваться в Беларуси для внутренних репрессий.

Впрочем, это только начало. Напомним, что в ближайшее время ЕС, а в след за ним и Швейцария введут санкции в отношении приближенных к Лукашенко бизнесменов. Это станет самым чувствительным ударом по режиму. Прецеденты в современной истории Беларуси уже были, когда под санкции попал приближенный к Лукашенко бизнесмен Пефтиев, сделавший состояние на торговле оружием. После введения санкций он вынужден был полностью продать свой бизнес (не только оружейный) и покинуть Беларусь. А потом он еще очень много лет пытался разморозить свои счета за границей. Удалось ему это или нет – не известно до сих пор.

 
 
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Санкции введены в отношении 15 белорусских чиновников, в том числе и в отношении Александра Лукашенко и его сына Виктора.
 
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