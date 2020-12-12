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В возрасте 85 лет умер актер Валентин Гафт
Источник материала: Onliner
Скончался легендарный советский и российский актер Валентин Гафт,
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.
В августе 2019 года актер перенес инсульт. После этого его перевели в реабилитационный центр. В ноябре текущего года Остроумова сообщала, что состояние Валентина Гафта стабильное.
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Скончался легендарный советский и российский актер Валентин Гафт, сообщает ТАСС. Ему было 85 лет. О смерти Гафта сообщила его супруга народная артистка России...
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