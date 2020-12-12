В возрасте 85 лет умер актер Валентин Гафт

Источник материала: Onliner

Скончался легендарный советский и российский актер Валентин Гафт, сообщает ТАСС. Ему было 85 лет. О смерти Гафта сообщила его супруга народная артистка России Ольга Остроумова. "Да, его не стало. Это сегодня произошло", — сказала она.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

В августе 2019 года актер перенес инсульт. После этого его перевели в реабилитационный центр. В ноябре текущего года Остроумова сообщала, что состояние Валентина Гафта стабильное.