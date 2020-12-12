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ДТП со смертельным исходом на МКАД: погибла 52-летняя женщина

12.12.2020 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 7:35 на 12-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение Ford и Mazda. После этого первый автомобиль съехал на обочину, а второй остался на проезжей части. Пассажир Mazda, 52-летняя женщина, вышла из машины. В этот момент 25-летний мужчина, управляя Opel, совершил наезд на находившихся на проезжей части Mazda и женщину. От полученных телесных повреждений пассажир скончалась на месте происшествия, сообщает СК.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертизы. Стоит отметить, что дорожное полотно было своевременно обработано реагентами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП со смертельным исходом на МКАД: погибла 52-летняя женщина

ДТП со смертельным исходом на МКАД: погибла 52-летняя женщина

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в следственное управление по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7, либо по телефонам (8 017) 389-55-55 или (8 033) 333-67-19.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 7:35 на 12-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение Ford и Mazda. После этого первый автомобиль съехал на обочину, а второй остался на...
 
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