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Умер Валентин Гафт
Источник материала: ОНТ
Советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Об этом
Похороны народного артиста РСФСР состоятся 15 декабря. Гафт будет погребен на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
Валентин Гафт известен ролями в кино, в том числе в советских картинах: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи» и других.
Фото: Виктор Будан/ТАСС
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Советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову. Похороны...
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