Умер Валентин Гафт

Источник материала: ОНТ

Советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову.

Похороны народного артиста РСФСР состоятся 15 декабря. Гафт будет погребен на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт известен ролями в кино, в том числе в советских картинах: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи» и других.

Фото: Виктор Будан/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram