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Умер Валентин Гафт

12.12.2020 12:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер Валентин Гафт

Советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову.

Похороны народного артиста РСФСР состоятся 15 декабря. Гафт будет погребен на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт известен ролями в кино, в том числе в советских картинах: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи» и других.

Фото: Виктор Будан/ТАСС

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Советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову. Похороны...
 
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