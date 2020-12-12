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Умер актер Валентин Гафт

12.12.2020 12:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 85 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт.

Умер актер Валентин Гафт

По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти актера стал инсульт, передает РЕН ТВ.

Напомним, в 2019-м сообщалось, что Гафт также перенес инсульт.

В фильмографии актера более сотни картин, среди которых «Убийство на улице Данте», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Таможня», «Чародеи», «Гонки по вертикали», «Путешествие мсье Перришона», «Забытая мелодия для флейты», «Визит к Минотавру», «Воры в законе», «Футболист», «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», Ёлки 3» и другие.

 
 
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В возрасте 85 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт.
 
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