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В Минске в воскресенье, 29 ноября, пропал молодой мужчина

12.12.2020 12:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске ведется поиск 32-летнего Артема Валиулина, о судьбе которого почти две недели ничего не известно.

В Минске в воскресенье, 29 ноября, пропал молодой мужчина

Молодой мужчина (проживает на проспекте Рокоссовского, 116) 29 ноября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Как сообщает ПСО «Ангел», Артем около полуночи сообщил родным, что задерживается и будет позже.

Больше на связь не выходил. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
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В Минске ведется поиск 32-летнего Артема Валиулина, о судьбе которого почти две недели ничего не известно.
 
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