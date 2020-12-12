В Минске в воскресенье, 29 ноября, пропал молодой мужчина

В Минске ведется поиск 32-летнего Артема Валиулина, о судьбе которого почти две недели ничего не известно.





Молодой мужчина (проживает на проспекте Рокоссовского, 116) 29 ноября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Как сообщает ПСО «Ангел», Артем около полуночи сообщил родным, что задерживается и будет позже.

Больше на связь не выходил. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.