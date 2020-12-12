|
В Минске в воскресенье, 29 ноября, пропал молодой мужчина
Источник материала: Навiны
В Минске ведется поиск 32-летнего Артема Валиулина, о судьбе которого почти две недели ничего не известно.
Молодой мужчина (проживает на проспекте Рокоссовского, 116) 29 ноября ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
Как сообщает ПСО «Ангел», Артем около полуночи сообщил родным, что задерживается и будет позже.
Больше на связь не выходил. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске ведется поиск 32-летнего Артема Валиулина, о судьбе которого почти две недели ничего не известно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)