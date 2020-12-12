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Умер актер Валентин Гафт
Источник материала: Хартия'97
Умер актер Валентин Гафт
(Обновлено) Известный артист ушел на 86-м году жизни.
Советский и российский актер Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря, на 86-м году жизни.
Об этом сообщила
«Да, его не стало. Это сегодня произошло», - сказала она.
В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.
Валентин Гафт — народный артист РСФСР. С 1969 года — актер театра «Современник».
Карьеру в кино Гафт начал в 1956 году. Среди его работ такие фильмы как «Гараж», «Старые клячи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Небеса Обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи».
Всего в послужном списке актера более 170 различных картин. Он лауреат различных премий в сфере культуры.
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(Обновлено) Известный артист ушел на 86-м году жизни.
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