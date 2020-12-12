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Умер актер Валентин Гафт

12.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Умер актер Валентин Гафт

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  • 12.12.2020, 11:43
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Умер актер Валентин Гафт

(Обновлено) Известный артист ушел на 86-м году жизни.

Советский и российский актер Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря, на 86-м году жизни.

Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», - сказала она.

В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.

Валентин Гафт — народный артист РСФСР. С 1969 года — актер театра «Современник».

Карьеру в кино Гафт начал в 1956 году. Среди его работ такие фильмы как «Гараж», «Старые клячи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Небеса Обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи».

Всего в послужном списке актера более 170 различных картин. Он лауреат различных премий в сфере культуры.

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(Обновлено) Известный артист ушел на 86-м году жизни.
 
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