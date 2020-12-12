ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан 55-летней минчанин - целый год совращал малолетнюю племянницу и снимал на мобильный

12.12.2020 12:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Все свои преступления задержанный снимал на камеру мобильника.

Как правило, в таких семьях родители ни о чём не догадывалась, так как вели аморальный образ жизни. Не интересовались жизнью дочери, пишет пресс-служба МВД.



Сообщается также, что минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим фактам аналогичного преступления. 
Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8017 239−65−16, 8017 200−97−49, 102.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все свои преступления задержанный снимал на камеру мобильника.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские летчики на Су-30СМ впервые применили ракеты "воздух-воздух"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика