Задержан 55-летней минчанин - целый год совращал малолетнюю племянницу и снимал на мобильный

Как правило, в таких семьях родители ни о чём не догадывалась, так как вели аморальный образ жизни. Не интересовались жизнью дочери, пишет пресс-служба МВД.













Сообщается также, что минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим фактам аналогичного преступления.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8017 239−65−16, 8017 200−97−49, 102.