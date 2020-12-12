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От инсульта скончался Валентин Гафт

12.12.2020 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На 86-году жизни, от инсульта скончался народный артист России Валентин Гафт.

О печальной вести сообщил московский театр «Современник». Информацию о смерти известного артиста подтвердила РБК и супруга почившего Ольга Остроумова.

Валентин Гафт стал известен широкому зрителю и любителям театра еще во времена СССР. В «Современнике» Гафт работал с 1969 года и до самой смерти. Он обладал ярко выраженной отрицательной харизмой, поэтому ему лучше всего удавались роли отрицательных, где-то карикатурных персонажей.

В кино Валентин Гафт дебютировал в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». Среди самых удачных ролей артиста критики называют «Гараж» и «Чародеи» откуда реплики Гафта разошлись в народ цитатами.

 
 
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На 86-году жизни, от инсульта скончался народный артист России Валентин Гафт.
 
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