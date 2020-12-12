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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван способ предсказать риск ранней смерти Ученые из Канады и Ирана решили уточнить, в каких именно местах жир вреднее всего.

Медицине известно, что избыточный вес или ожирение связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, некоторых видов рака, болезней почек и неврологических расстройств.Ученые из Канады и Ирана решили уточнить, в каких именно местах жир вреднее всего. Для этого они изучили показатели здоровья 2,5 миллиона человек в возрасте от 3 до 24 лет. В процессе они исследовали окружность талии и бедер добровольцев, их жировую массу тела и другие параметры.Исследователи пришли к выводу, что люди с жиром на животе больше страдают от болезней, чем добровольцы с жиром на бедрах. Каждые десять сантиметров объема талии увеличивают шанс смерти на 11%, уверяют ученые. При этом жировые отложения на животе являются угрозой даже для людей, не имеющих проблем с лишним весом.Ученые рассказали, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела (ИМТ) можно использовать для определения вероятности преждевременной смерти.Напомним, американские ученые узнали о вреде фруктозы для мозга. Исследователи заметили, что в странах Запада, где стиль питания приводит к повышенному метаболизму глюкозы, болезнь Альцгеймера является распространенным недугом. Ученые выяснили, что при высоком метаболизме фруктозы выработка митохондриальной энергии мозга замедляется и ее не хватает на нормальную поддержку нейронов. Своим исследованием специалисты хотят помочь создать новые методы профилактики и лечения болезни Альцгеймера.