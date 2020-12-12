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Сегодня - день Парамона: что нельзя делать и важные приметы

12.12.2020 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня - день Парамона: что нельзя делать и важные приметы
Коллаж: РБК-Украина
12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, которые жили в III веке при императоре Декии и пострадали за веру в Христа. В народе праздник также известен под названием Калита, и связан с забавной традицией - в этот день парни снимали ворота с дома понравившейся девушки, и на такое баловство не принято было обижаться.

Впрочем, уже к позднему вечеру и ближе к полуночи начинались девичьи гадания на Андрея, который отмечали 13 декабря. А вот День Парамона считался праздником парней.

По преданиям, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить. Он открыто осудил жестокость местного правителя князя Аквилина, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.

Согласно народным традициям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.

Бытовало поверье, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то никакие болезни в холодную пору года не будут страшны.

Верили, что 11 декабря нужно сбросить снег с крыши и вообще сделать уборку, при этом строго запрещалось использовать разные веники - иначе можно было вымести богатство из дома.

Для того чтобы привлечь удачу и достаток, люди одалживали что-нибудь у соседей (хлеб, кувшин, соль, табак и прочее).

Именины в этот день празднуют - Даниил, Денис. Иван, Николай, Ольга, Парамон, Федор.

Главные приметы 12 декабря:


Если на Парамона пошел снег, то скоро жди метель.

Если же снега нет до сих пор, что на 19 декабря - День Николая Чудотворца - придут крепкие морозы.

В небе если заря багрового цвета показалась рано утром, то вскоре задуют сильные ветры.

Если же в небе заря красная, то несколько дней будет ясно и не холодно.
 
 
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Именины в этот день празднуют - Даниил, Денис. Иван, Николай, Ольга, Парамон, Федор.
 
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