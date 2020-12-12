|
Сегодня - день Парамона: что нельзя делать и важные приметы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Впрочем, уже к позднему вечеру и ближе к полуночи начинались девичьи гадания на Андрея, который отмечали 13 декабря. А вот День Парамона считался праздником парней.
По преданиям, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить. Он открыто осудил жестокость местного правителя князя Аквилина, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.
Согласно народным традициям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.
Бытовало поверье, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то никакие болезни в холодную пору года не будут страшны.
Верили, что 11 декабря нужно сбросить снег с крыши и вообще сделать уборку, при этом строго запрещалось использовать разные веники - иначе можно было вымести богатство из дома.
Для того чтобы привлечь удачу и достаток, люди одалживали что-нибудь у соседей (хлеб, кувшин, соль, табак и прочее).
Именины в этот день празднуют - Даниил, Денис. Иван, Николай, Ольга, Парамон, Федор.
Главные приметы 12 декабря:
Если на Парамона пошел снег, то скоро жди метель.
Если же снега нет до сих пор, что на 19 декабря - День Николая Чудотворца - придут крепкие морозы.
В небе если заря багрового цвета показалась рано утром, то вскоре задуют сильные ветры.
Если же в небе заря красная, то несколько дней будет ясно и не холодно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именины в этот день празднуют - Даниил, Денис. Иван, Николай, Ольга, Парамон, Федор.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)