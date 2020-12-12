Источник материала: UDF



Фото: Дмитрий Азаров / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер Валентин Гафт В августе 2019 года актер перенес инсульт.

родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Театре имени Моссовета, Московском драмтеатре и «Ленкоме». С 1969 года выступал в «Современнике». Известен ролями в фильмах «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...» и других.