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Умер Валентин Гафт

12.12.2020 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер Валентин Гафт
Фото: Дмитрий Азаров / РИА Новости
На 86-м году жизни умер народный артист России актер театра и кино Валентин Гафт. Об этом сообщила ТАСС его супруга народная артистка России Ольга Остроумова.[/b

«Да, его не стало. Это сегодня произошло»,— сообщила госпожа Остроумова агентству.

Официально дата похорон пока не сообщалась. Источник ТАСС утверждает, что артиста похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище на Аллее актеров. Директор «Современника» Игорь Попов сообщил «РИА Новости», что прощание с господином Гафтом состоится в театре во вторник.

В августе 2019 года актер перенес инсульт. После этого его перевели в реабилитационный центр. В ноябре текущего года госпожа Остроумова сообщала, что состояние Валентина Гафта стабильное.

[b]Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Театре имени Моссовета, Московском драмтеатре и «Ленкоме». С 1969 года выступал в «Современнике». Известен ролями в фильмах «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...» и других.
 
 
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В августе 2019 года актер перенес инсульт.
 
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