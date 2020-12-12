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Во время обращения Лукашенко к Путину последний нервно теребил ручку

12.12.2020 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Во время обращения Лукашенко к Путину последний нервно теребил ручку
Кадр из видео
Белорусский правитель пожелал российскому коллеге терпения.

– Мы видим, что времена непростые. Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому терпения вам. Россия – стержень нашей интеграции. Ну куда от этого деться? – сказал Александр Лукашенко Владимиру Путину во время онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Отметим, что президент России, случая спич Лукашенко, не выпускал из пальцев ручку: крутил ее на столе, перекладывал из руки в руку. Как уже обратил внимание российский телеграм-канал «Медиатехнолог» по поводу этого эпизода:

«Видимо, Лукашенко долги возвращать так и не собирается».
 
 
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