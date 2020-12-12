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«Видимо, Лукашенко долги возвращать так и не собирается».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время обращения Лукашенко к Путину последний нервно теребил ручку «Видимо, Лукашенко долги возвращать так и не собирается...»

– Мы видим, что времена непростые. Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому терпения вам. Россия – стержень нашей интеграции. Ну куда от этого деться? – сказалВладимиру Путину во время онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета.Отметим, что президент России, случая спич Лукашенко, не выпускал из пальцев ручку: крутил ее на столе, перекладывал из руки в руку. Как уже обратил внимание российский телеграм-канал «Медиатехнолог» по поводу этого эпизода: