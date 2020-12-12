Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. Куда от этого деться? Поэтому терпения вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали», - суетливо повторял он.

«Позвольте от имени всех участников пожелать вам успехов в непростой борьбе. Уверен, что армянский народ с честью выйдет из сложившегося положения», - заявил Лукашенко.

«Какие вы все здоровые, крепкие и красивые», - искренне порадовался он и поздравил всех участников с наступающим Новым годом, какие бы проблемы и трудности этот год с собой не принес.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко решил напугать Путина По мнению белорусского правителя, следующий год для ЕАЭС будет не менее тяжелым.