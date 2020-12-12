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Лукашенко решил напугать Путина
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Владимир Путин принял участие, по всей видимости, в одном из последних в этом году онлайн-саммитов. Утратив самую интересную свою часть — неформальные переговоры и живое общение участников — они превратились в бесконечную череду практически одинаковых выступлений с голубого экрана. Вот и на сей раз участники Высшего евразийского экономического совета, который объединяет лидеров России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, вновь говорили о пандемии и порожденных ею проблемах и вызовах.
У ЕАЭС существуют вопросы, которые в силу разных интересов не решаются годами, и всевозможные ковидные ограничения явно не способствовали их продвижению. Александр Лукашенко, который председательствовал в союзе в 2020 году, был вынужден признать, что не все намеченные Беларусью, планы удалось реализовать. В частности, провалилась инициатива самого батьки, призванная ограничить появление новых барьеров во взаимной торговле. А принятие документа, регламентирующего наличие лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в очередной раз переходит на следующий год и проталкивать его придется уже не Минску, а Нурсултану. О газе, цены на который последние два года регулярно становились яблоком раздора между российским и белорусским лидером, Лукашенко на этот раз не упомянул ни словом. И вообще создавалось ощущение, что экономическая повестка волнует «президента» Беларуси далеко не в первую очередь - массовые протесты явно не прошли бесследно для его мировосприятия. В своих коллегах по ЕАЭС Лукашенко видел исключительно товарищей по несчастью. И каждого стремился предупредить об угрожающей ему опасности.
«У нас был непростой високосный 2020 год, непростым будет и 2021-ый, который в Казахстане начнется с парламентских выборов. Политическая кампания будет непростой — мы это видим и по Белоруссии, и по другим странам», - пугал батька президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который даже не пытался обсуждать на саммите свою внутреннюю повестку. Тем более, что никаких особых проблем с выборами в Мажилис на горизонте не просматривается — большинство мест в парламенте гарантированно достанется правящей партии «Нур Отан», лидером которой является бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Но у страха Лукашенко, как говорится, глаза велики. «Мы будем за вас болеть, будем переживать, будем всячески поддерживать», - обещал батька немного растерявшемуся от такого напора Токаеву.
Владимиру Путину, который в своем выступлении также не касался политических вопросов и говорил в основном о борьбе с пандемией и необходимости «сплотить ряды», чтобы активнее продвигаться по пути экономической интеграции, батька также напророчил тяжелый год. «Времена непростые прежде всего для наших братьев в Российской федерации», - заявил он. По словам Лукашенко, он остро ощущает, что на Россию из-за границы нацелено «острие атак», а поэтому Владимиру Путину необходимо пожелать терпения.
«Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. Куда от этого деться? Поэтому терпения вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали», - суетливо повторял он.
Дождался пожеланий и премьер Армении Никол Пашинян, которого батька, по всей видимости, считает товарищем по несчастью, поскольку «все, что переживает Армения, Белоруссии хорошо знакомо».
«Позвольте от имени всех участников пожелать вам успехов в непростой борьбе. Уверен, что армянский народ с честью выйдет из сложившегося положения», - заявил Лукашенко.
А вот экс-президента Молдовы, имеющей при ЕАЭС статус наблюдателя, пугать и заряжать на борьбу уже поздно. Все самое страшное для Игоря Додона произошло — президентские выборы он проиграл, и через две недели уходит в отставку. (24 декабря его сменит Майя Санду, которая уже заявила о приоритете развития отношения с Европейским союзом, а не с Евразийским) Однако Лукашенко счел необходимым ободрить бывшего коллегу. У Додона, по его словам, еще есть шанс вернуться в большую политику и снова сесть за один стол с лидерами ЕАЭС — надо только выиграть досрочные парламентские выборы. «Вы остаетесь ведущим политиком Молдовы», - польстил батька повесившему нос Додону.
Самым счастливым на саммите предсказуемо оказался идеолог Евразийского экономического союза экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Отошедший от текущих дел патриарх, впервые присутствовал на онлайн-мероприятии и видел президентов на экране телевизора.
«Какие вы все здоровые, крепкие и красивые», - искренне порадовался он и поздравил всех участников с наступающим Новым годом, какие бы проблемы и трудности этот год с собой не принес.
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По мнению белорусского правителя, следующий год для ЕАЭС будет не менее тяжелым.
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