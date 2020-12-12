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За пятницу более 1800 человек пострадали из-за гололеда

12.12.2020 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратились 1.867 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

За пятницу более 1800 человек пострадали из-за гололеда
Фото aif.ru

Это в 11 раз больше, чем днем ранее, 10 декабря (166).

Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения госпитализированы 178 человек, амбулаторную помощь получили 1.689.

Больше всего людей пострадало от гололеда в Гомельской области — 868. У одного из них диагностирована холодовая травма.

В Брестской области пострадали 117 человек, из них один — от холода. В Витебской области за помощью обратились 320 человек. В медучреждения Гродненской области за сутки было 19 обращений. 327 человек обратились за помощью в Могилевской области. В Минской области пострадали 164 человека, трое из них — от холода.

В Минске зарегистрировано 52 обращения по поводу гололедных травм.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратились 1.867 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения...
 
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