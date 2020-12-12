|
Андрей Макаревич: Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата прошел 10 раз
Источник материала: Партизан
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью основателю издания
«Я очень хочу, чтобы она разрешилась так, как она должна разрешиться. Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет. Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени», – отметил Андрей Макаревич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону отметил, что что Лукашенко уже давно перешел точку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)