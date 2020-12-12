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Андрей Макаревич: Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата прошел 10 раз

12.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону отметил, что что Лукашенко уже давно перешел точку невозврата, а ситуация в Беларуси разрешится «так, как она должна разрешиться».



«Я очень хочу, чтобы она разрешилась так, как она должна разрешиться. Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз. Поэтому вариантов нет. Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени», – отметил Андрей Макаревич.
 
 
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону отметил, что что Лукашенко уже давно перешел точку...
 
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