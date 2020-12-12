Черечень о переформатировании пенсионной реформы: в Беларуси это не получится осуществить

озвучил глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень, комментируя представленную Головченко программу деятельности правительства до 2025 года. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень, комментируя представленную Головченко программу деятельности правительства до 2025 года.





Что касается непосредственно требования переформатирования пенсионной системы, Черечень обращает внимание на то, что старая модель попросту перестала работать.





«Консолидированная пенсия хороша, когда постоянно растет население, и на одного пенсионера условно оказывается по два молодых, а на каждого из них снова двое, когда те постареют. Или если зарплаты быстро растут от поколения к поколению. Но у нас ни того, ни другого. Значит, каждому новому поколению надо отдавать все большую часть доходов на обеспечение пожилых. Дефицит ФСЗН растет. Власти взялись реформировать пенсионную систему именно сейчас, потому что надеются предотвратить падение экономики без разрешения политического кризиса», - пояснил он.





В то же время глава партии «Грамада» убежден, что у правительства в этом направлении ничего не получится.

«Такая реформа требует максимальной степени доверия между обществом и властью, потому что речь идет об очень долгосрочном планировании», - указал он.

При этом, комментируя анонсированное сокращение декретного отпуска, Черечень обращает внимание на то, что выплата пособий на время декретного отпуска идет из ФСЗН.

«У нас хронический дефицит этого Фонда, который покрывается деньгами из бюджета. Сейчас в бюджете очевидная “дыра”, и с этим все плохо. Но в следующем году все очень плохо будет и с бюджетом, поэтому вопрос: как урезать его расходы, сейчас очень актуален для правительства. Вот и принято решение – урезать социальные расходы по максимуму. Почти везде в мире женщины пытаются пораньше отдать ребенка в ясли, детский сад или нанять няню, чтобы выйти на работу. Это не потому, что другие страны такие бесчеловечные или антисоциальные – просто мало где экономика может такое вынести», - отметил он.

В свете вышесказанного, лидер партии «Грамада» приходит к выводу о том, что сокращение декретного отпуска – объективная реальность, от которой никуда не деться.

«Но в нынешних белорусских реалиях есть важные аргументы против такой социальной реформы. Главный – нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. В развитых странах доходы работающего человека позволяют в абсолютном большинстве случаев нанять малышу няню. С нашим уровнем доходов – это пустой номер. Если будет принято решение сократить отпуск по уходу за ребенком, но при этом сохранится острый дефицит количества мест в детских дошкольных учреждениях и не изменятся зарплаты (а будет именно так), то это окажется весьма болезненным решением для молодых мам», - подытожил он.





Напомним, что премьер-министр Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать пенсионную систему. Более того, он указал на необходимость уменьшения декретных отпусков.



